Mario Vargas Llosa inició, en 2015, una relación con la socialité española de origen filipino Isabel Preysler. | Fuente: AFP

Mario Vargas Llosa es conocido en el mundo por su prodigiosa pluma y por las grandes obras que ha aportado a la literatura universal, las mismas que le permitieron obtener el Nobel de la Literatura en el 2010.

No obstante, las constantes polémicas en las que se ve envuelto por sus declaraciones y las diversas anécdotas de su vida lo han convertido en uno de los escritores que más noticia ha generado en el mundo.

A continuación repasamos las diez polémicas más resaltantes en la vida de Mario Vargas Llosa.

EL MATRIMONIO CON SU TÍA JULIA

En mayo de 1955, cuando el escritor tenía apenas 19 años, contrajo matrimonio con su tía Julia Urquidi Illanes. Inspirado en este matrimonio, el cual duró 9 años, Vargas Llosa escribió la novela “La tía Julia y el escribidor”. Años después, en 1983, Urquidi publicó el libro de memorias “Lo que Varguitas no dijo”.



LA RELACIÓN CON SU PRIMA PATRICIA

El matrimonio de Mario Vargas Llosa y su tía Julia llega a su fin debido a que el escritor inició un romance con su prima hermana Patricia Llosa Urquidi, sobrina de Julia. Ellos se casaron en 1965. Fruto de esta relación nacieron sus tres hijos: Álvaro, Gonzalo y Morgana.



EL PUÑETAZO A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

En febrero de 1976, el Palacio de Bellas Artes de México se convirtió en el escenario de uno de los momentos más recordados de la literatura, aunque no precisamente por algún evento literario.

Mario Vargas Llosa asestó un puñetazo en el rostro de Gabriel García Márquez cuando este se acercó a saludar a quien consideraba un gran amigo. Según informaron algunos medios, testigos oyeron decir al peruano “¡Esto por lo que le hiciste a Patricia en Barcelona!”. Esta versión, sin embargo, nunca fue confirmada por ninguno de los escritores.

SU NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Mario Vargas Llosa postuló a la presidencia del Perú en las elecciones que, al final, llevaron a Alberto Fujimori al sillón presidencial en 1990. Tras perder en la segunda vuelta, el literato se instaló en Madrid.

El gobierno de Fujimori había amenazado con quitarle la nacionalidad peruana, por lo que Vargas Llosa decidió solicitar la nacionalidad española. Esta le fue concedida y las críticas de varios peruanos no tardaron en llegar.

LA DICTADURA MEXICANA

En más de una ocasión, Vargas Llosa se ha visto involucrado en situaciones polémicas por opinar sobre la realidad política del Perú y de otros países. Uno de estos casos sucedió en 1990, en México.

En una mesa de diálogo de televisa, el escritor dijo: “México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México”.

MARIO CONTRA DONALD

El Nobel peruano tuvo duras palabras contra Donald Trump durante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el 2016. Él señaló que el presidente de los Estados Unidos (en ese momento candidato), "es un peligro para toda sociedad democrática”.

“Es triste que un personaje que está haciendo una demagogia de tipo racista haya llegado a entusiasmar a un sector que no es solamente del Partido Republicano, sino que se identifica con la visión tenebrosa que tiene de la inmigración", manifestó.

UN NUEVO AMOR: ISABEL PREYSLER

En el 2015, a sus 79 años, el escritor inició una relación con la socialité española de origen filipino Isabel Preysler, madre de Enrique Iglesias. La noticia se reveló a pocos días de que se anunciara la separación entre Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa, su esposa.

Desde el inicio de su noviazgo, ambos han acaparado los lentes de la prensa europea, convirtiéndose en una de las parejas más solicitadas de España.

La pareja visitó Machu Picchu hace un año. | Fuente: Instagram

PANAMÁ PAPERS

El escritor se escapó del escándalo de los Panama Papers. El nombre de Mario Vargas Llosa aparece en los documentos difundidos sobre este caso, aunque el propio escritor negó estar al tanto de alguna cuenta off shore a su nombre.



Según la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) el escritor y su ex esposa, Patricia Llosa, estuvieron a poco de controlar la compañía Talome Services Corp., radicada en Islas Vírgenes Británicas, consideradas paraíso fiscal por la Unión Europea.

VARGAS LLOSA Y EL FEMINISMO

A mediados de marzo de este año, Mario Vargas Llosa sorprendió al mundo al indicar que el feminismo es “el más resuelto enemigo de la literatura” y lo comparó con el fascismo y el comunismo.

En su columna, publicada en diario "El País" de España, el literato incluyó al feminismo entre los enemigos históricos “decididos a liquidar” la literatura y prohibir los libros.