"Guerras del interior" de Joseph Zárate | Fuente: Composición

Orgullo peruano. El escritor y periodista peruano Joseph Zárate conforma la lista de los mejores diez libros de no ficción del 2018 según The New York Times. "Guerras del interior" (Debate, 2018), su primera obra, es un libro en el que predomina el formato perfil de sus personajes principales: Edwin Chota, Máxima Acuña y el niño Osman Cuñachí, personajes que reflejan una problemática en América Latina: el problema del oro, el petróleo y la madera en nuestra región.

Hace unos meses, Zárate fue premiado en el Festival Gabo por su reportaje "Un niño manchado de petróleo" donde narra lo ocurrido cuando un oleoducto se rompió en una comunidad awajún y derramó unos 500.000 litros de petróleo en un río en 2016.

"La foto de uno de los niños manchados por el petróleo, difundida tras el incidente me conmovió y despertó mi interés por escribir sobre lo ocurrido. Mi objetivo no solo fue denunciar una injusticia, sino contar en toda su dimensión cómo afectó lo ocurrido a la comunidad, lejos de una mirada paternalista o que enfrente a buenos contra malos, sino expresando la complejidad de sus vidas, que es lo que permite tratar con dignidad a los seres humanos", comentó Zárate a RPP luego de recibir el premio.





Egresado de la carrera de Comuniación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Zárate ha escrito crónicas para revistas como Etiqueta Negra, donde también se desempeñó como subeditor. También ha colaborado contros medios locales e internacionales. Tiene una maestría de escritura creativa en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y planea publicar su primer libro este año, con crónicas que se centran en los conflictos generados a partir de actividades como la minería, la tala y la extracción de petróleo.

Otros libros que integran la lista elaborada por el medio internacional son "Mujeres y poder: un manifiesto" de la historiadora, divulgadora y ensayista inglesa Mary Beard, una crítica en la que da cuenta de algunos momentos en los que algunas mujeres decidieron levantar la voz y fueron silenciadas (o tachadas de locas); "El dolor de los demás" del escritor Miguel Ángel Hernández es una crónicaautobiográfica en la que el autor narra episodios sobre su adolescencia y juventud, entre otros títulos.

La lista incluye "38 estrellas" de la cronista argentina Josefiuna Licitra, "Ordesa" de Manuel Vilas, "Buscando Mercy Street: el reencuentro con mi madre" de Linda Gray Sexton, "La luna. Símbolo de transformación" de Jules Cashford, "21 leccciones para el siglo XXI" de Yuval Noah Harari, "El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México" de Juan Villoro y "El asesino tímido" de Clara Usón.