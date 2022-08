Salman Rushdie fue apuñalado en el cuello mientras participaba en un acto en Nueva York. | Fuente: Facebook / Salman Rushdie

El novelista Salman Rushdie, apuñalado en el cuello este viernes mientras participaba en un acto en Nueva York, se encuentra en estado crítico y sobrevive con respiración asistida. Desde la década del 80, el escritor recibió amenazas de muerte tras escribir Los versos satánicos, novela que provocó protestas en el mundo musulmán.

"Las noticias no son buenas. Salman probablemente perderá un ojo, tiene cortados los nervios de un brazo y el hígado fue apuñalado y resultó dañado", dijo a The New York Times, Andrew Wylie, su agente de libros.

La Policía del estado de Nueva York informó que el escritor fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital Eire, en Pensilvania, donde "seguía en el quirófano" seis horas después del ataque, lo que da idea de la gravedad de su estado.

Agresor fue detenido

El agresor, que fue detenido, es un joven de 24 años de nombre musulmán, Hadi Matar, y residente en Nueva Jersey. Por el momento, aún no ha revelado los motivos de su ataque, que se produjo cuando Salman Rushdie participaba en una conferencia sobre las ciudades refugio.

Según la BBC, el sospechoso saltó al escenario y apuñaló a Rushdie en el cuello y en el abdomen. La policía también informó que el presentador del evento, Henry Reese, también sufrió las consecuencias del ataque, aunque solo terminó con heridas leves.



El autor del apuñalamiento de Salman Rushdie se llama Hadi Matar, de 24 años, de Nueva Jersey. Simpatizante de la Guardia Revolucionaria de Irán y de origen libanés.

Hadi saltó al escenario y apuñaló varias veces a Salman Rushdie, una de ellas en el cuello. Islam paz y amor. pic.twitter.com/mSFeOCZIXU — Blondie💄 (@blondiemixz) August 13, 2022

"Los versos satánicos"

Desde 1989 pendía sobre Salman Rushdie una condena a muerte, cuando el ayatolá Jomeini, en aquel momento líder supremo de Irán, pronunció una fetua para condenar la publicación de su libro Los versos satánicos, considerado blasfemo por sus críticas al islam. También se pedía acabar con la vida del novelista a cambio de US$3 millones.



Las amenazas de muerte se multiplicaron y Rushdie tuvo que vivir escondido por más de diez años, incluso el gobierno británico puso al autor bajo protección policial. La novela origiginó que Reino Unido e Irán rompieran relaciones diplomáticas, y autores e intelectuales occidentales de diversos países denunciaron la amenaza a la libertad de expresión.

Salman Rushdie pertenece a una familia de tradición musulmana, pero no practicaba esa religión. "Nunca me consideré un escritor preocupado por la religión, hasta que una religión empezó a perseguirme", escribió en un artículo. Pese a la polémica, Los versos satánicos fue elogiada en muchos ámbitos y ganó el premio Whitbread, pero las reacciones violentas al libro continuaron en aumento.

Mi Novela Favorita



La Odisea

“La Odisea” cierra el podcast “Mi novela favorita”. Es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal. El último, también conocido como Ulises (Odiseo), transcurre en los tiempos de los dioses y narra la gesta de nuestro protagonista en su vuelta a Ítaca y todas las pruebas que tiene que superar. Con Ricardo Velásquez, Samuel Dávalos y Katiuska Valencia. Adaptación de Mariana Gonzales Gavilano y dirección de Alonso Alegría.