La biografía autorizada de Shakira saldrá a la venta en mayo de este año y estará a cargo del reconocido periodista colombiano Edgard García Ochoa. Así lo dio a conocer el propio autor a través de sus redes sociales, además adelantó que el libro tendrá datos e información inédita de la cantante.

"Mis Queridos amigos, quiero informarles que, para el mes de mayo, estaré lanzando mi libro homenajeando a Shakira. Vamos por buen camino, los inicios han sido todo un éxito", informó el periodista conocido en su natal Barranquilla con el apelativo de 'Flash'.

García Ochoa dijo que conoció a Shakira desde niña a petición de William Mebarack, padre de la cantante, en ese entonces el autor era un hombre de prensa muy influyente a pesar de no ser periodista de espectáculos, no obstante, decidió ayudarla al ver el potencial que tenía.

"Van a ser unas cincuenta fiestas (presentaciones) y quiero que tú cantes y bailes en todas ellas", le dijo García a Shakira, dando inicio a la exitosa carrera que la colombiana ha forjado en la actualidad.

El periodista anunció también que financiará un monumento en honor a la cantante en Barranquilla, el pueblo que la vio nacer, pues "con su música ha logrado poner a Colombia en los ojos del mundo".

Shakira de despidió de Barcelona

Shakira se despidió este lunes de Barcelona, ciudad española en la que ha vivido doce años, con un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter, en el que da las gracias a todos "los que surfearon conmigo tantas olas allí".

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar", confiesa la artista, que a partir de hoy inicia "un nuevo capítulo en busca de la felicidad" en Miami (Estados Unidos).

Shakira, la artista latina con más Grammy Latinos (13), se estableció en Barcelona por su relación con el futbolista del Barça Gerard Piqué, del que se separó en junio de 2022 tras diez años juntos, y con el que ha tenido dos hijos.

La cantante dijo adiós a la localidad en la que nacieron sus dos hijos con un mensaje lleno de agradecimiento para las personas que conoció en esta etapa de su vida, en la que, según escribe, "aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor".

"Gracias a los que me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer", añade la intérprete, que decidió abandonar Barcelona tras la ruptura con Piqué.

"Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y, como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!", concluyó.

