Aczino está en busca del 'heredero del freestyle': "No pensé que hubiera una competencia tan impactante como esta"

Aczino es el primer tricampeón de la historia de la Red Bull Batalla y se llevó el cinturón de la última internacional tras un duro enfrentamiento con Gazir (España). | Fuente: Star+

“En todos mis años que tengo como freestyler, no pensé que hubiera una competencia que me impactara tanto como esta”, comentó emocionado Aczino, el primer tricampeón de la historia de Red Bull Batalla, considerado uno de los mejores exponentes del estilo libre en el mundo.

Tras demostrar que sigue siendo una leyenda vigente, el MC mexicano ahora estará al otro lado de la moneda. Ya no será un participante sino mentor. En ‘El heredero: la dinastía del freestyle’, la nueva serie de Star+, tendrá la difícil tarea de encontrar a la nueva promesa que continuará con su legado.

“Varias veces nos 'matamos' entre nosotros, tienen que saberlo”, dijo Aczino en conversación con RPP Noticias. Discusiones, palabras fuertes, calentura del momento y más, son situaciones que el mexicano ha tenido que aguantar, pero “después seguimos siendo amigos”.

A lo largo de los episodios, los MC agrupados en “clanes” y con la guía de los mentores, se enfrentan en batallas de palabras y son progresivamente eliminados, hasta llegar a la consagración del gran ganador, que recibirá como premio la suma de 50 mil dólares.

“Me han dicho ‘Tú no sabes nada de freestyle’ y me ha dolido”, confesó Aczino. Esta y más frases son las que se podrá escuchar en ‘El heredero: la dinastía del freestyle’ y eso que detrás de cámaras, la tensión aumenta. “Los mánagers pensaron que nuestros dimes y diretes era porque estábamos grabando, pero seguíamos y tuvieron que separarnos. Nos calentamos fuerte”, agregó el mexicano.

Desde su experiencia, Aczino sabe lo que es luchar contra las críticas, pero la serie de Star+ es una competencia así que, para que los pupilos puedan quedarse, tendrán que enfrentarse a eso y mucho más.

“Los entrenadores también fuimos crueles con ellos. Hubo un momento en el que hable con ellos y les pedí disculpas por si dije algo que les ofenda, me disculpé de antemano”. Pero es parte del show y los participantes se ganaron el respeto de Aczino porque pararse en un escenario, demostrar su talento sin tartamudear y enfrentarse a los mejores, no es fácil.

Al ‘mejor rapero de la historia’ lo acompaña Skone (España), Dtoke (Argentina), Kaiser (Chile) y por parte de Perú, estará Jaze. Asimismo, ‘El heredero: la dinastía del freestyle’ cuenta con la participación de los destacados DJ Atenea (Chile) y Sonicko (México), responsables de acompañar las batallas de freestyle con beats, al tiempo que Queen Mary (España) tiene el rol de mediar los enfrentamientos. Con un formato que combina elementos de reality y show de talentos, la serie llega a Star+ el 20 de enero.

Aczino destaca el freestyle en Perú

Perú también ha sido cruel con Aczino. Cuando vino a demostrar su talento en la Red Bull Final Internacional 2016, el mexicano se enfrentó contra Jota y con 23 mil peruanos que asistieron a ese evento. Después de lanzar sus rimas, alguien de la primera fila le aventó una botella. Esto lo afectó y, a pesar de sus esfuerzos, perdió su batalla. Esta es una de las malas acciones más recordadas en la historia del freestyle.

Sin embargo, en su tan esperado regreso a nuestro país -la Internacional de la FMS en el 2020- el público le pidió perdón aventándole rosas. La Plaza de Acho de Lima se llenó de rojo por las flores que iba recibiendo el MC azteca.

Ahora tiene planes de venir a nuestro país nuevamente para hacer música o para rapear en las calles, tal y como lo hacía en México. ¿Cuándo? Aún no lo tiene mapeado, pero sí tiene gran expectativa de pisar este suelo que lo considera el mejor exponente del free. Por otro lado, destacó a los colegas nacionales que están sonando de manera internacional: "Voy a decir mi Top 5 sin orden porque si no me voy a echar enemigos en Perú", dijo entre risas.

"Nekroos, Jaze, Jota, Choque y Stick", comentó con una sonrisa. No obstante, también agregó la yapa: "Pongo a Jair Wong por romper la maldición", comentó. Como se recuerda, JW pudo pasar a cuartos de final en la Red Bull Internacional 2021 después de que, por años, los representantes peruanos solo quedaran en octavos.

Sabiendo que es referente en Perú por sus colegas, Aczino no pudo ocultar su emoción de saber que aquí es considerado como 'el número 1": "Es un honor. Me sonrojo, la verdad. Que mis colegas lo digan es grandioso. El público dice esas cosas por emoción, por algo que yo hice, pero que mis colegas y amigos lo digan es porque lo ven desde el nivel y la trayectoria. Con ellos comparto, compito. Skone, Piezas, Danger, eran mis ídolos cuando empecé, y ahora somos colegas y que me reconozcan, a veces me dan ganas de llorar, me da mucho sentimiento. Que digan que los inspiro, que me reconocen, lo recibo con humildad y con respeto".

¿De qué trata 'El heredero: la dinastía del freestyle'?

Con un formato que combina elementos de docu-reality y show de talentos, 'El heredero: la dinastía del freestyle' sigue a los cinco mentores en el proceso de reclutamiento de las próximas estrellas del freestyle, desde la convocatoria en sus lugares de origen, pasando por su entrenamiento y la competencia en el estudio, hasta la consagración de un gran ganador y “heredero”.

Con segmentos filmados en distintas locaciones de Latinoamérica, y grabaciones en estudio en Ciudad de México, la nueva producción está compuesta por 11 episodios de 60 minutos de duración.

A lo largo de los episodios de 'El heredero: la dinastía del freestyle', los MC, que estarán agrupados en “clanes” y con la guía de los mentores, se enfrentan en batallas de palabras y son progresivamente eliminados, hasta llegar a la consagración del gran ganador.

Con el freestyle, el rap y el hip hop como telón de fondo, este docu-reality coloca al poder de la palabra en el centro de la escena, destacando su capacidad de transformar la realidad de jóvenes que tienen gran pasión y un talento extraordinario para hacer uso de ella. De esta manera, la producción revaloriza uno de los movimientos artísticos callejeros de mayor crecimiento en la región, destacando historias de vida de una gran diversidad socioeconómica, cultural, sexoafectiva, de género y geográfica.





