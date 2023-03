Conciertos, teatro y arte ocupan la vitrina de ofertas culturales para la última semana de marzo. | Fuente: Composición

A tomar nota. La agenda cultural en la última semana de marzo viene recargada con música, teatro, arte y, por supuesto, la cartelera de cine. Así, el 24 de marzo, la banda BeatBang le rendirá tributo al grupo británico The Beatles en un concierto que se llevará a cabo en el Cocodrilo Verde (Francisco de Paula Camino 226, Miraflores) a las 10:30 p.m.

No será un homenaje a cualquiera: la agrupación peruana se enfocará en el 'Please Please Me', el primer disco del cuarteto de Liverpool que salió a la luz en marzo de 1963, durante un show que recorrerá las 14 canciones que cambiaron las vidas de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Pero no solo eso. BeatBang también tocará éxitos como 'Hey Jude', 'Here Comes The Sun', 'She Loves You' o 'Let It Be' a lo largo de una presentación de dos horas de duración que incluirá más de 30 sencillos.

Temporada de teatro

El I Concurso Nacional de Dramaturgia La Ira tuvo como ganadora a la obra de Natalia Cárdenas Claux, titulada 'La mancha'. Una pieza que ya está disponible en el Teatro de Lucía, en Miraflores, durante una temporada que culminará el lunes 10 de abril. El elenco está conformado por Cindy Díaz, Lilian Schiappa-Pietra, Alicia Mercado, Sebastián Rubio y Juan Carlos Pastor.

'La mancha', de acuerdo con un comunicado de prensa, toca un tema muy delicado en nuestra sociedad a través de un original y afilado estilo, logrando con mucha destreza que el propio espectador juegue con las piezas de esta historia, desechando entre lo falso y posible, para confrontarse con lo verdadero y único.

Las entradas para ver el trabajo dirigido por Daniela Lanzara pueden adquirirse a través de la plataforma Joinnus. Se presenta de jueves a sábados a las 8:00 p.m. y domingos 7:00 p.m. Los lunes son populares a las 8:00 p.m. Es recomendada para público en general a partir de los 14 años y cuenta con una duración de 60 minutos.

Por otro lado, 'Jauría', la obra protagonizada por Andrea Luna, continúa en la oferta teatral del Nuevo Teatro Julieta hasta el domingo 2 de abril, con entradas también disponibles en Joinnus. Dirigida por Jennifer Aguirre Woytkowski, el elenco lo complementan Joaquín Escobar, Gabriel González, Sebastián Ramos, Ítalo Maldonado, Eduardo Pinillos, Martín Velásquez y Renato Rueda.

La historia está basada en las declaraciones que la denunciante y los acusados realizaron en el juicio de La Manada, por los hechos de violación grupal ocurridos durante los Sanfermines el 06 de julio de 2016, en Pamplona, España. El montaje permite viajar dentro de la mente de víctima y victimarios invitándonos a cuestionar el concepto de masculinidad y su relación con el sexo en nuestra sociedad.





"La mancha", dirigida por Daniela Lanzara, estará disponible en el Teatro de Lucía en Miraflores hasta el 10 de abril. | Fuente: Difusión

'Vidas paralelas', una muestra de arte

El Museo del Grabado ICPNA presenta la exposición 'Vidas Paralelas. Taller Cono Norte (2000 - 2023)', que reúne un considerable número de obras de este importante taller que desde hace 22 años vienen operando en nuestro medio en el campo de la gráfica, valiéndose de la serigrafía como medio de trabajo y producción visual.

La exhibición está disponible hasta el sábado 22 de abril en el museo ubicado en el ICPNA La Molina (Av. Javier Prado Este 4625) y el ingreso es libre. El horario de visitas es de martes a sábado de 10 a. m. a 7 p. m., previa inscripción en el enlace mgicpna.pe/nosotros/registra-tu-visita.

"Vidas paralelas" muestra 183 producciones, entre proyectos y producciones gráficas de cada uno de sus integrantes, ediciones colectivas y colaborativas de carpetas de grabado y acciones educativas a partir de la acción y mediación educativa. La curaduría está a cargo de Juan Peralta y está estructurada en donaciones serigráficas, cuya selección ha sido elaborada con el apoyo del crítico literario y gestor Víctor Vich.

"Vidas paralelas" estará disponible hasta el sábado 1 de abril en el Museo del Grabado ICPNA de La Molina. | Fuente: Difusión

Cartelera: 'John Wick 4' llega a los cines

La cartelera se renovó este jueves 23 de marzo con películas que apuestan por la acción, el drama como la cuarta entrega de 'John Wick', así como el regreso de Itatí Cantoral a la pantalla grande junto a Loretto Bernal con 'Mi suegra me odia'.

¿Cuáles son los otros estrenos para esta semana? Conoce las películas que podrás ver en Cineplanet, MovieTime Cinemas, Cinemark, Cine Star y otros cines a nivel nacional.

1. 'John Wick 4'

2. 'Mi suegra me odia'

3. 'El viaje de Chihiro'

4. 'El Hijo'

5. 'La Familia Monster'

6. 'La Maldición de la Novia'

7. 'La caída del vuelo 461'

8. 'Los Campeones'

