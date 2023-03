Yahaira Plasencia, Amy Gutiérrez, Daniela Darcourt y Brunella Torpoco | Fuente: Instagram

El género de la salsa sigue ganando terreno y cada vez se hace más fuerte. Esta premisa es un claro ejemplo de lo que pasa actualmente en el Perú, donde ya no sorprende que las intérpretes de esta corriente musical continúen acaparando los carteles de festivales o megaeventos.

De hecho, este 'boom' ha traspasado fronteras, tal es así que, hasta Sergio George, uno de los productores más prestigiosos del género, se aventuró en trabajar con artistas nacionales que, hoy en día, compiten con grandes referentes de la salsa a nivel internacional.

Hablan las protagonistas

RPP Noticias contactó a algunas intérpretes del género a fin de recoger su punto de vista sobre cómo han ido ganando terreno en este movimiento musical; además de los obstáculos que han tenido que superar para llegar al lugar donde están.

Brunella Torpoco

Es una cantante y compositora peruana, que en 2021 incursionó en la movida bailable como intérprete de salsa. Por su voz y su particular estilo de cantarle al amor o al despecho, fue bautizada por la crítica y el público salsero peruano, como La 'Ronquita de la salsa'.

Ella sostiene que las mujeres se han armado de valor para se reconocidas en un ambiente donde años atrás había una preferencia marcada por los intérpretes masculinos.

"Creo que hoy día las mujeres tienen demasiado valor y fuerza como para salir y enfrentar las cosas, cuando antes eran un poco temerosas para nosotras poder decidir las cosas libremente. Había mucho machismo, muchas cosas que menospreciaban a las mujeres, pero hoy en día las mujeres somos solitas. Hemos salido a poner un alto y decir: 'Nosotras también tenemos los mismos derechos que los hombres'".

Yahaira Plasencia

También conocida como 'La patrona' o 'La reina del totó'. En 2012, ingresó como vocalista de la agrupación musical, Son Tentación. Tres años después, decidió seguir su carrera artística como cantante solista y tiene como productor a Sergio George.

Aunque su pasión por la vida artística despertó desde muy pequeña, cuando trabajaba en circos, la intérprete dijo que su intención nunca fue ser famosa y que todo el reconocimiento que vive actualmente se ha dado de forma orgánica.

"Las oportunidades han llegado poco a poco. Yo tengo 3 años trabajando con Sergio George, que han sido los mejores años que he podido vivir, con caídas, con muchos tropiezos, lo de la pandemia que nos chocó un montón. Pero, de hecho, el trabajo se ve; me han invitado a los Premios Heat, fui nominada con Gilberto Santa Rosa y Marc Anthony, me invitaron a Salsa en el Parque (Colombia), donde fui la única mujer peruana salsera representado al país. Las oportunidades van llegando solas".

Amy Gutiérrez

En 2014, empezó a hacerse popular al participar en el reality 'La Voz Kids Perú'. En ese afamado concurso de talento vocal, resultó ganadora. Antes de debutar como solista, integró varias agrupaciones musicales como Son Tentación y You Salsa.

Gutiérrez, que ahora también trabaja junto a Sergio George, precisa que las intérpretes salseras han logrado que el género musical sea más equitativo en el país.

"La salsa en el Perú siempre se ha mantenido vigente y estos últimos años las mujeres hemos sabido tomar protagonismo y contribuir para el desarrollo de este género, por lo cual, me siento muy contenta de que cada vez seamos más exponentes femeninas. No sé si había preferencias, pero claro, antes había más intérpretes masculinos. Hoy en día siento que la igualdad está muy presente y que la música en Perú está siendo más equitativa".

Daniela Darcourt

Desde pequeña se vio atraída por la música, participó en distintos programas televisivos y concursos de talentos. En 2016, se unió a Son Tentación, donde trabajó dos años para luego abrirse paso en su carrera como solista. En 2021 la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música la galardonó como "Artista del Bicentenario".

Sobre el éxito de su carrera, la intérprete asegura que mostrarse tal como es y alejarse de los estereotipos han sido factores importantes para recibir el respaldo del público. Siempre le ha gustado experimentar con su música, pero lamenta que la industria peruana no sea tan competitiva como en otros países.

"El mercado de afuera es mucho más competitivo y más agresivo que el que tenemos aquí. No se ven las cosas que pasamos nosotros, aquí al costadito, el vecino no vive muchos aspectos que nosotros tenemos que pasar.

¿Qué contribuyó al éxito de las salseras en Perú?

Sobre el origen de este fenómeno musical, Martín Gómez, periodista y especialista del género tropical de Salserísimo Perú, sostiene que hubo un contexto especial que favoreció el protagonismo de las artistas peruanas que han optado por la salsa para mostrar su talento al mundo.

"Tiene que ver con una serie de casualidades o de hechos que permitieron que Son Tentación se presente en un reality show que se llamaba 'La Banda', año 2014 o 2015, y que se difundió por Latina", recuerda a RPP Noticias.

Hablando del tema netamente musical, todas las canciones de su repertorio eran básicamente covers que en los años 90 habían sido grandes éxitos. Supieron seleccionar bien los números que presentaron y que, probablemente, habían quedado en el olvido de mucha gente.

Para Gómez, la preferencia por esta corriente musical y sus intérpretes también se debe a la poca producción de salsa que actualmente se hace en el mundo. Según el periodista, Colombia y Perú son, en gran medida, los únicos países donde se está produciendo este género.

"En Puerto Rico se hace salsa, pero en disqueras pequeñitas con inversión de los mismos artistas, como sucede en todo el mundo; sin embargo, los artistas ya no tienen el apoyo de la gran industria. Ahora Puerto Rico sabe a Bad Bunny", manifestó.

"Los puertorriqueños vienen y colaboran con las peruanas que están de moda o que salen todo el tiempo en los programas de televisión. Tito Nieves se apoyó en Daniela Darcourt; recordemos que Yahaira Plasencia sale de Son Tentación y es reemplazada por Daniela Darcourt, que particularmente, siento que tiene más cualidades para cantar", finalizó.

