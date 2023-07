NCT Dream en concierto, teatro y más: la agenda cultural para la segunda semana de julio 2023

Cine

La Noche del Demonio: La Puerta Roja

John Lambert decide acompañar a su hijo Dalton a instalarse en una universidad de gran prestigio. Sin embargo, lo que parecía toda una nueva etapa en la vida del joven, se convertirá en una pesadilla cuando los demonios del pasado regresan para perseguirlos.

Día: jueves 6 de julio

Lugar: todos los cines nacionales

Soltera codiciada 2

María Fe que dejó el trabajo que odiaba, olvidó al ex que no le convenía y lanzó con éxito su primer libro, parecía estar en su mejor momento. Eso hasta que la pandemia puso en jaque su carrera y la dejó viviendo con sus padres a los 32 años.

Libros

Francisca. Princesa del Perú

Escrita por Alonso Cueto, el libro narra la íntima historia de Francisca Pizarro Huaylas Yupanqui, princesa emblemática del naciente Virreinato, heredera exiliada del linaje de los Incas e hija del conquistador Francisco Pizarro. Escindida entre el Perú y España, la historia de Francisca, colmada de devoción, cálculo, pasión y nobleza, es también la de una época de connivencias políticas.

En un entramado de ambiciones dinásticas se configura el escenario de un mundo que se impone a la fuerza, y otro que se extingue bajo sus dominios, pero que pervive en la palabra de quienes invocan el pasado con más orgullo que nostalgia. Con aliento poético y finura narrativa, que distinguen a sus novelas históricas, Alonso Cueto dota de luz y voz propias a un personaje memorable.

Día: viernes 7 de julio

Hora: 7:30 p.m.

Lugar: Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores (Jr. Ucayali 391, Lima)

El camarada Jorge y el dragón

Rafael Dumett vuelve a sorprender con esta novela histórica de aprendizaje, en que usa magistralmente la ficción para diluirse por completo en la vida del controvertido Eudocio Ravines, pieza fundamental para calibrar los subterráneos de la historia peruana y global del siglo pasado, que ya muestran ecos imprevistos en el presente.

En El camarada Jorge y el Dragón, Dumett recrea los primeros años de vida de Eudocio Ravines, figura ácida y rutilante de la historia latinoamericana del siglo XX, deportado cinco veces por cuatro presidentes peruanos, sospechoso de haber estado involucrado en tres golpes de estado en el Perú y uno en el extranjero, el protagonista de esta novela aparece por doquiera que uno escarbe, conspirando, denunciando, polemizando, escaldando y sacando de quicio.

Día: jueves 6 de julio

Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Campo Santo Iglesia Belén, ubicado en el Conjunto Monumental de Belén, Cajamarca

Melania Urbina y Óscar López Arias protagonizan la obra 'Cómo aprendí a manejar'.

Teatro

Tsaurios: regresa la aventura

Es una producción que une circo, teatro, música, danza y dinosaurios mecatrónicos, bajo la dirección artística del maestro Alexander Grimaylo. El científico “Boris” y su asistente “Nina” viajan a la era mesozoica utilizando una máquina del tiempo. Acompañados de “Alex”, el gracioso robot, afrontan increíbles aventuras en medio de extrañas especies de flora y fauna.

Experimentan episodios alucinantes con Triceratops, Tyrannosaurus, Braquiosaurios y otras insólitas criaturas como Pterodáctilos, Estegosaurios y Triceraptos que se suman a la trama.

Día: viernes 7 de julio

Hora: 7:30 p.m.

Lugar: La Cúpula de las Artes

Cómo aprendí a manejar

Esta es la historia de una mujer que, sobre el escenario, reflexiona sobre sus vivencias. Rememorando su vida familiar, sus alegrías y tristezas en Maryland durante los años 60 y 70. Y, sobre todo, recordando las lecciones de manejo que recibió de un pariente cercano. Una relación que habría de marcarla para siempre. Esta obra ganadora del Premio Pulitzer fue escrita por Paula Vogel y dirigida por Juan Carlos Fisher. Para el teatro, la protagonizan Melania Urbina y Óscar López Arias.

Día: miércoles 12 de julio

Lugar: Instituto Cultural Peruano Norteamericano

Conciertos

NCT Dream

El grupo de k-pop llega por primera vez a Lima con su nuevo tour que recorrerá Latinoamérica, The Dream Show2. Con una amplia variedad de canciones que incluyen 'My First and Last', 'We Young', 'Go', 'We Go Up', ‘Boom’, ‘Hot Sauce’, ‘Beatbox’ y muchos temas más; son un grupo que representa a los adolescentes a través de su música y actuaciones juveniles.

Día: sábado 8 de julio

Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Arena I (Costa verde) Av. Circuito de Playas S/N, San Miguel