'Barney' tendrá película dirigida para adultos y con nuevo enfoque surrealista

Barney llegará a los cines con un nuevo enfoque muy diferente al que muchos están acostumbrados a ver. Esta vez, el querido dinosaurio morado, protagonista de la serie infantil Barney y sus amigos, tendrá una adaptación para conectar con el público millenial, confirmó el vicepresidente de Mattel, Kevin McKeon.

El ejecutivo mencionó, en una entrevista para The New Yorker, que esta nueva versión de Barney tendrá una historia “surrealista” donde se buscará interponer valores asociadas a la realidad y no a las clásicas aventuras para niños de la serie Barney y sus amigos.

“Esta película (de Barney) se inclinará hacia la angustia milenaria de la propiedad en lugar de ajustarla para los niños. Es realmente una obra de teatro para adultos. No es que tenga clasificación R, pero se centrará en algunas de las pruebas y tribulaciones de tener treinta y tantos años, crecer con Barney, solo el nivel de desencanto dentro de la generación”, declaró McKeon.

En ese sentido, explicó que la película de Barney será del tipo A24 como parte de la realización de live-action de Mattel Films con la colaboración de la productora Valparaíso Pictures. “Sería muy atrevido de nuestra parte y realmente subraya que estamos aquí para hacer arte”, añadió.

Cabe resaltar que aún no hay un título oficial para el nuevo largometraje de Barney. De igual manera, no se ha confirmado el elenco de actores que estarán en la nueva película que tiene como objetivo principal seguir la misma línea de Winnie the Pooh, Peter Pan y Wendy, Bambi y La Cenicienta.

‘Barney’: Daniel Kaluuya será el productor del nuevo film

Lo único concreto es que Daniel Kaluuya será quien produzca esta nueva historia de Barney. El actor de películas como Huye, Nop, Queen & Slim, entre otros, confirmó que viene preparando un guión para iniciar la historia surrealista del dinosaurio con apoyo de Mattel Film y la productora A24.

'Barney y sus amigos' se estrenó el 6 de abril de 1992. | Fuente: Difusión

En otro momento, Kaluuya señaló que el motivo de hacer esta nueva película se da debido a la "figura omnipresente” de ‘Barney’ para muchos niños antes del segundo milenio y que de un momento a otro “desapreció en las sombras”.

“Estamos emocionados de explorar este convincente héroe moderno y ver si su mensaje de ‘Te quiero yo y tú a mí’ puede resistir el paso del tiempo”, resaltó.