El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique será distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Ricardo Palma, durante una ceremonia que se realizará el jueves 25 de agosto a las 12 p.m. en el Centro Cultural Ccori Wasi (Av. Arequipa 5198, Miraflores).

El destacado narrador será galardonado con la más alta distinción de dicha casa superior de estudios "en reconocimiento a su vasta labor intelectual, hecho que honra a las letras y la intelectualidad peruana”, según un comunicado de prensa.

Alfredo Bryce Echenique será presentado por el poeta, escritor y crítico literario Manuel Pantigoso Pecero, miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española desde 1982.

El rector de la Universidad Ricardo Palma, Iván Rodríguez Chávez, impondrá al autor de 'Un mundo para Julius' la medalla y diploma que lo reconocen con el grado de Doctor Honoris Causa, el máximo título honorifico que se otorga a destacadas personalidades del ámbito nacional e internacional, quienes con su obra y trayectoria honran a la cultura, la ciencia y la humanidad.

Alfredo Bryce Echenique, una vida dedicada a las letras

Alfredo Bryce Echenique (Lima, 1939), ingresó a la Universidad de San Marcos (1957), donde se licenció en Derecho; más tarde obtuvo el título de doctor en Letras (1977). Asimismo, se diplomó en La Sorbona en Literatura francesa clásica (1965) y contemporánea (1966).

El autor peruano es Magíster en Literatura por la Universidad de Vincennes (1975), y además se ha desempeñado como profesor de cursos de literatura hispanoamericana en las Universidades de Nanterre, La Sorbona y Vincennes-Saint Denis en París y ha sido profesor asociado en la Universidad Paul Valéry de Montpellier.

Alfredo Bryce Echenique es considerado uno de los mayores exponentes de la literatura de finales del siglo XX y comienzos del XXI, además de ser unos de los escritores hispanoamericanos actuales más traducido.

Las obras claves en la carrera del autor

Los elevados méritos literarios de Alfredo Bryce Echenique se plasman en un cultivo exitoso en la narrativa a lo largo de más de 50 años de producción de trascendencia mundial.

Entre sus obras más representativas se encuentran: 'Un mundo para Julius' (1970), 'La vida exagerada de Martín Romaña' (1981), 'El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz' (1985) y 'No me esperen en abril' (1995), así como 'La amigdalitis de Tarzán' (1999), 'El huerto de mi amada' (2002), 'Las obras infames de Pancho Marambio' (2007) y 'Dándole pena a la tristeza' (2012).

Debido a restricciones en el aforo del auditorio, la ceremonia de distinción a Alfredo Bryce Echenique será transmitida en directo a través de la cuenta de Facebook de la Universidad Ricardo Palma.

