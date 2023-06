'And Just Like That… 2': ¿qué marca peruana se luce en el reboot de 'Sex and the City'?

En el tráiler de la segunda temporada de “And Just Like That…”, la Dra. Nya Wallace (interpretada por Karen Pittman) está sentada en la barra de un bar junto a Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). Pittman luce un vestido largo de color marrón traslúcido con un estampado particular: son símbolos que reinterpretan al Inti. La pieza causó revuelo en redes sociales, pues se trata de Paracas Inti Dress, un vestido con sello peruano de la firma Balkanica.

¿Cómo llegó a lucirse un vestido que lleva el legado cultural peruano al ‘reboot’ de ‘Sex and the City’? La peruano-croata Tania Jelicic, directora creativa de Balkanica, responde a RPP Noticias sobre este suceso en la serie que llega a la plataforma Max el 22 de junio. “El año pasado participamos en la feria Swim Week de Miami. Allí, se presentó el stylist de la serie y se interesó un poco en las prendas. Se llevó la tarjeta, nuestros datos y el cuento se acabó”, relata la creativa sobre el inicio de esta colaboración.

Lo que vino después sorprendió a la diseñadora y a los miembros que conforman Balkanica. La firma recibió un correo y en él la propuesta de enviar toda la colección Resort 2023 Solar al casting de prendas que se usarían en la serie. “Pidieron como veinte vestidos y nos dio un poco de temor mandarlos, pero nos arriesgamos. Apostamos a eso. De un momento a otro dijeron que escogieron dos y que probablemente saldrían en la serie. Ahora nos topamos con que uno apareció en el tráiler y nos emocionamos mucho”, expresa su alegría Jelicic.

UNA PIEZA CON HISTORIA

El vestido Paracas Inti Drees que ha puesto al diseño peruano ante los ojos del mundo es parte de la colección Resort 2023 Solar. Según Jelicic, la pieza no tiene nada que ver con la cultura Paracas, solo lleva ese nombre. Por el contrario, la diseñadora afirma: “Tiene que ver con el Inti porque nosotros tenemos ese estampado que representa al Dios Sol de una manera estilizada y la hemos ido interviniendo con distintos tonos”.

La prenda está disponible en la web de Balkanica y puede adquirirse por $270. Además, la firma peruana tiene presencia en el extranjero con tiendas en Estados Unidos, Emiratos Árabes, México, Australia y más.

DE PERÚ PARA EL MUNDO

¿Fue fácil encontrar su sello local y posicionarse en el extranjero? Jelicic confirma que la marca lleva más de diez años desde su creación y ha pasado por distintos cambios de identidad, pero su mensaje siempre fue el mismo: llevar el legado cultural peruano a distintos países a través de sus prendas. “Luego de trabajar en el Museo de Arte de Lima (hoy MALI), en la muestra retrospectiva de Elena Izcue, comienzo a fascinarme por los textiles y diseños de vanguardia en ese entonces”, recuerda la creativa.

Que el vestido se muestre en una serie que prioriza los atuendos de moda es un gran paso para que Balkanica llegue a nuevos horizontes y deje al Perú en alto. Que venga más.