Moda y tecnología: Annaiss Yucra une ambos en su nueva colección

En los últimos años, la tecnología ha impactado en muchos aspectos de la vida. La industria de la moda no es la excepción. La nueva colección de Annaiss Yucra, "Naturaverso", usa la sublimación (creando con impresión textil) para explorar un nuevo lado de su creatividad.

RPP Noticias conversó con la diseñadora Annaiss Yucra sobre su nueva colección y cómo la tecnología podría aportar a nuevos emprendedores de la moda a producir colecciones a una escala más grande.

Su vínculo con la sublimación viene desde sus cursos universitarios en Londres. Esta vez, su colección usa las tintas originales e impresoras de Epson. “Ayuda en que en la producción haya una mejora en cuanto a colores. Una gran problemática de la sublimación es que cuando tú usas otro tipo de impresoras o otra calidad, no necesariamente hay cierta cantidad de metros que se puede hacer por rollo, que son 100 metros. Normalmente usas de dos a tres rollos cuando haces producciones medias”, comenta.

Yucra explica que si no hay una buena calibración de colores, no hay seguridad de que todas las tandas de producción salgan igual.

“En producción es muy importante al momento de estandarizar tu producto y yo creo que eso va a ser una gran ventaja para los emprendedores y empresarios de mediano y pequeños emprendimientos”, añade.









El estilo de Annaiss muestra a un Perú moderno y colorido. Para ella, la sublimación “ha sido parte de mi ADN y creo que había una gran ventana para mostrar esta técnica de una manera muy contemporánea”.

“Siento que nuevamente el mayor problema con la técnica de la sublimación y con la impresión es de que las telas se pueden ver muy planas, no puedes tener un print muy recargado pero si pero si no le das como un tratamiento adecuado puede verse muy plano Entonces ahí utilizamos como que diferentes telas que tengan textura y es prueba y error, para esa colección hemos tenido mucha prueba y error en cuanto a las telas que íbamos a utilizar, siempre rescatando también el uso de telas que sean sustentables y ecoamigables, que tengan protección UV, que tengan mucha tecnología dentro de todo”, agrega.

Finalmente, la diseñadora menciona que un punto importante de su identidad en la moda es la sostenibilidad, “de cómo también podemos cuidar el medio ambiente, ser responsables, usar técnicas que sean coherentes en cuanto al mensaje”.

“La apertura de ser una mujer indígena de tercera generación, rompiendo paradigmas dentro de la industria de la moda, esto no se hubiera podido haber hecho hace 20 años, escuchar una marca con un apellido autóctono, no hubiera pasado en un Perú en los años 90 y para mí nuevamente es una responsabilidad y me veo como un puente. En realidad hoy por hoy me encuentro con muchos proyectos durante este año, es emocionante de verdad poder vivir mi sueño, nunca pensé que iba a poder vivir al 100% de lo que amo y me alegra haber podido llegar al punto de que me levanto y puedo crear sin limitaciones”, concluye.