La diseñadora argentina presentó 42 looks de los que destacan vestidos largos, trajes sastres y casacas de jean bordadas a mano. | Fuente: Orlando Sender / Maquillaje y peinado: Monica Hinojosa y Adrián Rey y Jasmin Yong / Styling: Pepe Torrejón

Una novia luce un vestido blanco de espalda descubierta que lleva un lazo rojo enorme debajo de la nuca. Un novio lleva un sastre de estilo italiano negro entallado al cuerpo. Una modelo lleva un vestido largo de tela sublimada que acapara miradas por su contraste entre rosas y dorados. Otro joven maniquí deja que su casaca jean, bordada a mano, sea la protagonista de su atuendo.

Todas estas piezas multicolor, realizadas con meses de anticipación y en las que resalta el bordado a mano y el minucioso trabajo artesanal, forman parte de "El amor va con todo". Se trata de la más reciente colección de la diseñadora argentina Angie Schlegel compuesta por 42 looks ‘prêt à porter’ o, en palabras de la modista, prendas de “alta costura utilitaria”, para hombres y mujeres que quieren verse bien con piezas que no son para una sola ocasión.

PASARELAS NO, MEJOR ‘FASHION FILMS'

Para presentar su colección, Schlegel dejó atrás las pasarelas y prefirió usar el recurso del 'fashion film', cortometrajes de moda de 1 a 15 minutos que se emplean principalmente en Europa y Estados Unidos desde hace varios años, para mostrar las colecciones de los creativos.

Lo hicieron Gucci, Balenciaga y Prada, por mencionar algunas de las grandes casas de lujo que optaron por desafiarse y completar su tradicional pasarela con un formato que se mantenga en el tiempo. Los ‘fashion films’ revelan la esencia de la marca: se crean personajes y escenarios para contar historias ficticias de diversos géneros y tonos.

Sobre su proyecto audiovisual, que fue presentado en el bar oculto Sastrería Martínez, Angie Schlegel comenta a RPP Noticias que trabajó con el creativo Rodrigo Dulanto, un joven de 28 años que captó su idea de inclusividad y la plasmó en un video de poco más de un minuto que contó con la participación de seis modelos diversos para interpretar diferentes historias de amor.

“Con este ‘fashion film’ quería, desde el arte y la moda, mostrar que todos somos un arcoíris y conformamos la humanidad, y aunque uno no sea parte de la comunidad LGTBQ+, todos somos responsables de transmitir inclusión y respeto”, explica Schlegel.

La diseñadora refuerza la idea de mostrar la diversidad de las personas y desligarse del estereotipo que relaciona la belleza con los cuerpos extremadamente delgados: “El ‘fashion film’ te muestra modelos totalmente diferentes: tenemos cuerpos delgados, tallas grandes, personas altas, bajas, de distintas nacionalidades y un modelo con vitiligo”, indica la creativa.

ROMPER BARRERAS

Para Shlegel, presentar “El amor va con todo” fue un reto pues, acostumbrada al rubro nupcial, tenía claro que su público, principalmente tradicional y conservador, podría rechazar su mensaje. “Lo anuncié días antes: ‘mi atelier va a cambiar para siempre’. Y creo que este paso era importante. Quería hacerlo sin caer en el ‘rainbow washing’ [apropiarse de la lucha LGTBQ+ sin un cambio consciente]”, explica.

El cambio es para bien. Angie Schlegel comenta entusiasmada que “El amor va con todo” marca el inicio de nuevos proyectos: “La emoción del día de la presentación no me dejó contar que lanzaremos la web y estaremos no solo en Perú, sino en más países: Colombia, Bolivia y si se puede en Argentina”, revela. Schlegel marcó su camino y solo queda abrazar con ella la diversidad y entender que cada uno es libre de vestirse como quiera y amar a quien quiera.









