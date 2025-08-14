Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Jorge Luis Salinas regresa a la Milán Fashion Week: presentará una colección en septiembre y ya proyecta propuestas para el próximo año

Jorge Luis Salinas prepara una colección inspirada en la Danza de Tijeras.
Jorge Luis Salinas prepara una colección inspirada en la Danza de Tijeras. | Fuente: Collage
Andrea Susana Caceres Alvarez

por Andrea Susana Caceres Alvarez

·

El reconocido diseñador peruano se presentó en el programa Mucha Moda de RPP y compartió detalles en exclusiva de su próximo desfile en Milán, una de las vitrinas más importantes de la industria de la moda.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge Luis Salinas, diseñador de modas peruano, une su creatividad con la pasión por promover el Perú y su cultura. Cada colección que presenta está inspirada en el país que lo vio nacer: desde la danza del Huaylarsh y la Amazonía peruana, hasta el Señor de Sipán. Ahora, alista una serie de prendas dedicadas a la Danza de Tijeras.

El creativo presentará su colección en el calendario oficial de Milán Fashion Week, el próximo 28 de septiembre, compartiendo vitrina con reconocidas marcas internacionales como Gucci, Ferragamo, Giorgio Armani, entre otros. Este evento lo recibe nuevamente y marca un hito en la trayectoria del diseñador peruano.

En conversación con el programa Mucha Moda de RPP, Salinas comentó cuál es la importancia de presentarse en una plataforma internacional. “Milán es diferente porque tiene mayor apertura. Los europeos son un público diferente porque aprecian la cultura, el arte, y eso te favorece porque cuando presentas una colección, lo asimilan con gratitud porque saben de dónde proviene. Eso a mí me gusta”, respondió con gran emoción.

Nuevos retos en el plano local e internacional

Jorge Luis Salinas adelantó lo que presentará sobre la pasarela de Milán Fashion Week y los nuevos proyectos que está tejiendo para fines de año e inicios del próximo. “Veremos una colección con tonos pasteles, que incluyen ocho colores como rosa, mantequilla, celeste bebé, naranja, gris, negro y crema”, comentó sobre las más de 50 prendas que prepara para el desfile, donde primarán vestidos, minifaldas y pantalones a la cadera.

Este desfile no es el único proyecto que el creativo prepara para sus seguidores. Salinas reveló que trabaja en una colección de invierno junto a Falabella, que verá la luz en marzo del próximo año. “Estamos diseñando las prendas desde cero; no copiamos las tendencias que se ven en todos lados”, recalcó y adelantó, en exclusiva, que volverá al calendario oficial de Milán Fashion Week en 2026.

¿Los diseñadores peruanos reciben apoyo por parte del Estado?

Jorge Luis Salinas reveló que sí recibió apoyo por parte de Prom-Perú para su presentación en Nueva York Fashion Week en el año 2015. Sin embargo, para sus presentaciones en Milán no solicitó ni recibió financiamiento económico. “Pedir apoyo a Prom-Perú es como mendigar”, finalizó.

Te recomendamos

Mi Novela Favorita

La Odisea

“La Odisea” cierra el podcast “Mi novela favorita”. Es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal. El último, también conocido como Ulises (Odiseo), transcurre en los tiempos de los dioses y narra la gesta de nuestro protagonista en su vuelta a Ítaca y todas las pruebas que tiene que superar. Con Ricardo Velásquez, Samuel Dávalos y Katiuska Valencia. Adaptación de Mariana Gonzales Gavilano y dirección de Alonso Alegría.
Mi Novela Favorita
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Mucha Moda Moda peruana Milan Fashion Week 2025 Jorge Luis Salinas

Más sobre Más Cultura

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA