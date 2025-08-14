Jorge Luis Salinas regresa a la Milán Fashion Week: presentará una colección en septiembre y ya proyecta propuestas para el próximo año

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge Luis Salinas, diseñador de modas peruano, une su creatividad con la pasión por promover el Perú y su cultura. Cada colección que presenta está inspirada en el país que lo vio nacer: desde la danza del Huaylarsh y la Amazonía peruana, hasta el Señor de Sipán. Ahora, alista una serie de prendas dedicadas a la Danza de Tijeras.

El creativo presentará su colección en el calendario oficial de Milán Fashion Week, el próximo 28 de septiembre, compartiendo vitrina con reconocidas marcas internacionales como Gucci, Ferragamo, Giorgio Armani, entre otros. Este evento lo recibe nuevamente y marca un hito en la trayectoria del diseñador peruano.

En conversación con el programa Mucha Moda de RPP, Salinas comentó cuál es la importancia de presentarse en una plataforma internacional. “Milán es diferente porque tiene mayor apertura. Los europeos son un público diferente porque aprecian la cultura, el arte, y eso te favorece porque cuando presentas una colección, lo asimilan con gratitud porque saben de dónde proviene. Eso a mí me gusta”, respondió con gran emoción.

Nuevos retos en el plano local e internacional

Jorge Luis Salinas adelantó lo que presentará sobre la pasarela de Milán Fashion Week y los nuevos proyectos que está tejiendo para fines de año e inicios del próximo. “Veremos una colección con tonos pasteles, que incluyen ocho colores como rosa, mantequilla, celeste bebé, naranja, gris, negro y crema”, comentó sobre las más de 50 prendas que prepara para el desfile, donde primarán vestidos, minifaldas y pantalones a la cadera.

Este desfile no es el único proyecto que el creativo prepara para sus seguidores. Salinas reveló que trabaja en una colección de invierno junto a Falabella, que verá la luz en marzo del próximo año. “Estamos diseñando las prendas desde cero; no copiamos las tendencias que se ven en todos lados”, recalcó y adelantó, en exclusiva, que volverá al calendario oficial de Milán Fashion Week en 2026.

¿Los diseñadores peruanos reciben apoyo por parte del Estado?

Jorge Luis Salinas reveló que sí recibió apoyo por parte de Prom-Perú para su presentación en Nueva York Fashion Week en el año 2015. Sin embargo, para sus presentaciones en Milán no solicitó ni recibió financiamiento económico. “Pedir apoyo a Prom-Perú es como mendigar”, finalizó.