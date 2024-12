Conversatorio sobre apropiación cultural genera controversia en redes sociales: aquí los puntos de vista

RPP conversó en exclusiva con la diseñadora peruana Anís Samanez para conocer su postura tras la ola críticas sobre sus declaraciones en un conversatorio sobre ‘Inspiración en culturas peruanas y apropiación cultural’.

Una charla sobre ‘Inspiración en culturas peruanas y apropiación cultural’ realizada en Lima el último jueves generó polémica en redes sociales y pronunciamientos de diversos organismos con críticas a cómo se aborda desde un sector de la industria de la moda al uso de la iconografía y diseños culturales de diversas comunidades indígenas.

¿Qué sucedió? El jueves 28, se realizó el conversatorio en Orígenes, evento que organiza la Asociación de Moda Sostenible del Perú (AMSP) en colaboración con Vogue México y Latinoamérica, y contó con tres panelistas: la diseñadora peruana Anís Samanez; José Forteza, editor senior de Vogue México y Latinoamérica; y Annalucia Fasson, abogada especializada en derecho de la moda. Ellos dialogaron, por más de 30 minutos, sobre cómo el diseñador debe tener cuidado al momento de colaborar con artesanos peruanos para no caer en apropiación cultural (entendiéndose el término como la toma de acción de un diseño o iconografía, perteneciente a una determinada cultura, y apropiarse de ello sin retribuir ni dar crédito a la comunidad originaria).

Algunos fragmentos del conversatorio fueron difundidos en redes sociales y se viralizaron rápidamente. Uno de ellos muestra a la diseñadora Anís Samanez contando cómo fue su primera experiencia al querer trabajar con la comunidad Shipibo-Konibo. Ella aseguró que la comunidad shipiba se negó a entregar gratuitamente sus conocimientos ancestrales referidos al arte kené, a cambio de sus saberes en diseño, con los que se podrían crear piezas para comercializarlas.

El cronograma fue retirado de las redes de la Asociación de Moda Sostenible del Perú. | Fuente: Instagram

Otro video muestra a José Forteza, editor senior de Vogue México y Latinoamérica, alegando que el patrimonio cultural les pertenece a todos y, por ende, se puede lucrar sin retribución económica a las comunidades, pero sí darles el reconocimiento por su arte. Además, Forteza dijo que “si no fuera por ella [Samanez], [las comunidades] seguirían muriendo de hambre”.

Las declaraciones difundidas fueron criticadas en redes sociales por diversos diseñadores y miembros de la industria de la moda peruana. Además, se cuestionó la labor de la Asociación de Moda Sostenible del Perú por impartir un conversatorio que, consideran, no reflejó los valores de sostenibilidad que se debe tener y el respeto que merecen los artesanos; además de un pago justo por su trabajo.

Diversos pronunciamientos sobre el conversatorio y la apropiación cultural

La organización sin fines de lucro Fashion Revolution Perú se pronunció sobre los videos difundidos y las opiniones de los entes involucrados. “Es alarmante cómo en plataformas que promueven la ‘moda sostenible’ se siguen replicando discursos coloniales que minimizan y distorsionan conceptos fundamentales como la apropiación cultural. Estos argumentos no solo son simplistas, sino peligrosos, porque perpetúan la despolitización de temas cruciales y reducen la sostenibilidad a una cuestión puramente estética o marketera”, sentenciaron en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Sadith Silvano, artista multidisciplinaria Shipibo-Konibo, usó sus redes sociales para manifestar su sentir con relación a lo mencionado por Anís Samanez y José Forteza: “Se critica que usen el arte kené sin entender su significado, viéndolo solo como algo estético para comercializar. Esto es señalado como una forma de racismo y explotación cultural. Pido respeto a mi pueblo originario Shipibo-Konibo, patrimonio cultural inmaterial”, escribió.

Ante la ola de críticas, la Asociación de Moda Sostenible del Perú emitió el sábado un comunicado y pidió disculpas por las opiniones emitidas en el conversatorio ‘Inspiración en culturas peruanas y apropiación cultural’. “Rechazamos las prácticas que no están alineadas a la sostenibilidad, al respeto y a la valoración de las comunidades”, indicaron.

¿Qué dijo el Ministerio de Cultura?

En las redes sociales se exigía un pronunciamiento del Ministerio de Cultura ante las opiniones difundidas en el conversatorio organizado por la AMSP y el ente gubernamental emitió un comunicado la noche del último sábado.

"El Ministerio de Cultura reconoce el arte kené, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2008, como una de las principales manifestaciones culturales de la identidad, cosmovisión y estética del pueblo indígena Shipibo-Konibo", se puede leer en el comunicado.

Además, agregó: “Como ente rector de la interculturalidad y el patrimonio cultural en el país, el Ministerio de Cultura rechaza los comentarios propalados en el evento "Orígenes 2024" por la diseñadora Anís Samanez y el editor de la revista Vogue México y Latinoamérica, José Forteza, contra el valor cultural e identitario de los conocimientos tradicionales de nuestros hermanos Shipibo-Konibo”.

Anís Samanez se pronuncia tras la ola de críticas

En entrevista exclusiva para RPP, la diseñadora peruana Anís Samanez se pronunció y afirmó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, ya que solo se compartieron fragmentos del conversatorio.

Además, indicó que la experiencia relatada fue sobre su primer acercamiento a un colectivo peruano hace cinco años, cuando ella no sabía cuáles eran los límites sobre la apropiación cultural.

“En ese momento me dijeron que me querían cobrar. Yo les dije que me encantaría conversar, quisiera saber cómo es el tema, quizás hacer una colaboración. Quiero saber cómo se hace. El señor del colectivo me dijo que costaba 5 mil dólares”, dijo a RPP y aseguró que pagó para trabajar con artesanos. “Siempre he pagado lo que me dijeron”, subrayó.

Ante esta explicación, le comentamos a la diseñadora que todo esto no se contó tal cual y que no se determinó el contexto ni se aclaró que hubo desconocimiento de su parte. “Totalmente”, afirma y añade que ella usó términos coloquiales porque se trataba de un conversatorio. “Si yo no hubiese hablado del tema, nadie lo hubiese dicho”, indica.

Sobre las declaraciones del editor senior de Vogue México y Latinoamérica, le consultamos a la diseñadora si respalda sus declaraciones.

“José se pasó. Él comenta: ‘acaso alguien le pide permiso a Gastón Acurio por comer ceviche en otra parte’. Eran analogías un poco extrañas, pero se trataba de un conversatorio. Estábamos al costado de una abogada que sabe sobre apropiación cultural y respondía todas las preguntas”, respondió Samanez.

Y sobre el comunicado del Mincul, la diseñadora indica: “Me parece terrible que el Ministerio de Cultura lance un comunicado de esa manera, creyendo lo que se dice de un video cortado, sin pruebas”.

¿Qué dice Vogue México y Latinoamérica?

RPP intentó comunicarse con Karla Martínez de Salas, editora de Vogue México y Latinoamérica, para saber su postura con relación a las declaraciones de José Forteza, pero no obtuvo respuesta.

Todo lo sucedido se suma a la gran problemática de falta de conocimiento que se tiene sobre el tema. Entidades de moda sostenible recalcan que es importante ser transparentes cuando se trabaja con artesanos para crear diseños de autor. Además, que se debe realizar un trabajo respetuoso, brindar un pago justo y dar el reconocimiento de sus saberes ancestrales. Queda construir espacios que brinden la información necesaria para que la industria crezca.