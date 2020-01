Aniversario de Lima: Siete actividades para disfrutar por los 485 años de nuestra capital

Conoce las mejores actividades por el aniversario de Lima. | Fuente: Difusión

En el marco del aniversario de Lima, desde este viernes se llevarán a cabo las actividades por los 485 años que cumple la ciudad. Conoce el programa que tiene preparado la Municipalidad de Lima, y otras instituciones, para celebrar y festejar en esta edición del 2020.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

La exposición “La Lima que soñamos, la hacemos junt@s” se inaugura el viernes 17 de enero, está conformada por las fotos ganadoras y finalistas de la convocatoria con más de 200 postulaciones entre niños, niñas, jóvenes y adultos de todos los distritos. La muestra estará abierta al público hasta el 2 de marzo, de lunes a domingo, de 10 a.m. a 6 p.m.

Fecha: 17 de enero

Hora: 5 p.m.

Dónde: Plazuela de las Artes (Jr. Ica 377)

Ingreso gratuito.

FESTIVAL DE LIMA

La Municipalidad de Lima organiza el “Festival de Lima” desde viernes 17 hasta el domingo 19 de enero. En dicha actividad, los vecinos y visitantes podrán probar los mejores platos criollos, postres tradicionales y bebidas a base de pisco. La feria presentará a 25 exponentes gastronómicos.

Fecha: 17 al 19 de enero

Hora: 11 a.m. a 9 p.m

Dónde: Alameda Chabuca Granda

Ingreso gratuito.

Conoce las mejores actividades por el aniversario de Lima.

SERENATA POR EL 485° ANIVERSARIO DE LIMA

La serenata a Lima será también un escenario ideal para dar a conocer jóvenes artistas, cuyas manifestaciones cuentan con un profundo contenido ciudadano y de identidad, tan importante para todos los ciudadanos.

El viernes 17 de enero, desde las 2:00 p.m., la comuna limeña presentará una programación cultural que incluirá números de danza folclórica y urbana, así como una variada selección de artistas musicales, como Renata Flores, Los Outsaiders, Novalima, Los Caribeños de Guadalupe, entre otros.

Fecha: 17 de enero

Hora: 2 p.m.

Dónde: Plaza Mayor

Ingreso gratuito.

INSIDE OUT BARRIOS ALTOS

El sábado 18 de enero, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., tendrá lugar el proyecto y exposición fotográfica “Inside Out Barrios Altos”, en Plaza Italia. La jarana del barrio no se queda afuera, pues se celebrará el aniversario de la ciudad a lo grande junto a los vecinos y vecinas de Barrios Altos.

Fecha: 18 de enero

Hora: 8 a.m.

Dónde: Plaza Italia

Ingreso gratuito.

Conoce las mejores actividades por el aniversario de Lima. | Fuente: Difusión

BÚSQUEDA DEL TESORO

El viernes 17 de enero, la Municipalidad de Lima organiza el concurso "Búsqueda del tesoro" con el objetivo de que los ciudadanos conozcan y descubran, de forma lúdica, la historia del Centro Histórico de la ciudad.

La actividad se desarrollará desde las 10:30 a.m. y contará con 50 participantes, previa inscripción, que serán divididos en 10 equipos de 5 integrantes cada uno, quienes tendrán que elegir una ruta exclusiva para cumplir los diversos desafíos del evento.

Fecha: 17 de enero

Dónde: Centro Histórico de Lima

Hora: 10:30 a.m.

Ingreso gratuito.

SEBASTIÁN SALAZAR BONDY EN EL CENTRO DE LIMA

Un recorrido literario por la Lima que habitó Sebastián Salazar Bondy. En esta peregrinación, se recorrerán los antiguos locales de la librería de Juan Mejía Baca, el diario La Prensa, el Instituto de Arte Contemporáneo o el bar Negro Negro. Por las mismas calles en las que el visionario escritor caminó, se leerán algunos de sus poemas y ensayos que aluden a su experiencia como habitante de la caótica ciudad capital.

Fecha: 18 de enero

Hora: 4 p.m.

Lugar: Plaza de la Democracia (Cruce de las avenidas Lampa y Nicolás de Piérola)

Costo: S/ 20.00

Conoce las mejores actividades por el aniversario de Lima. | Fuente: Andina

CONCIERTOS GRATUITOS EN EL BRITÁNICO

Los músicos Willy Terry, Pepe Mantero y Lucy Avilés, hija del reconocido Oscar Avilés, se presentan con ritmo de la guitarra y el cajón para hacer un recorrido por los distintos barrios de Lima con las canciones más emblemáticas.

Fecha: 17 de enero

Dónde: Auditorio Santa Anita (Los Ruiseñores 215)

Hora: 7:30 p.m.

Ingreso gratuito. Capacidad limitada.

El reconocido guitarrista Carlos Ayala se une a la celebración con un repertorio de música criolla que incluye ritmos como valses, polcas, landó y marinera.

Fecha: 18 de enero

Dónde: Auditorio Miraflores (Bellavista 538)

Hora: 6 p.m.

Ingreso gratuito. Capacidad limitada.