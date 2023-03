Lucy Telge, legendaria bailarina y maestra, es la directora del BML y lleva más de 60 años de docencia. | Fuente: Composición | BML

“Voy a cumplir 88 años y el ballet sigue siendo parte de mí”, nos dice Lucy Telge, maestra, ballerina, coreógrafa y promotora de esta danza.

Telge creó su propia compañía junto a sus compañeros (10 bailarines entre chicas y chicos) en 1967 y al principio fue difícil porque en diferentes oportunidades viajó al extranjero para perfeccionarse, sin embargo, resultó satisfactorio. Tiempo después, vio necesario que el ballet se expanda por lo que, a su regreso, junto al señor Abelardo Castillo, fundaron el Ballet Municipal de Lima que este 29 de marzo, cumple 40 años.

“Hacer esto ha sido bien difícil porque crearlo es bravo, cuesta mucho por los vestuarios, utilería, escenario, pero con la ayuda de tanta gente buena que nos han ayudado, hemos podido hacer 17 obras completas”, recordó Lucy Telge para RPP Noticias.

En 1986, el Ballet Municipal de Lima presentó la versión completa de 'El Lago de los Cisnes' en cuatro actos, algo nunca visto en nuestro país. Primero se abrieron seis fechas y, gracias a la acogida que tuvo, abrieron seis más.

Es así como, desde el 29 de marzo de 1983, el BML viene celebrando su fundación y para este año, la obra escogida es ‘La Bayadera’. “Es mi favorita”, dice Lucy. “Tiene otro tipo de danza y se basa en la India, tiene diferentes escenas, tiene partes trágicas, alegres, y es un ballet muy variado, por eso lo escogimos para los 40 años”, agregó.

Oriana Plaza como Nikiya en 'La Bayadera', una bailarina del templo enamorada del guerrero Solor. | Fuente: BML

La trayectoria de Lucy Telge

Desde los tres años, Lucy Telge y su hermana estuvieron en clases de ballet. Su madre las puso en esas clases para que aprendan de esta danza y, desde ese momento, se enamoró. Siendo estudiante, luego bailarina, después maestra y directora, Telge cuenta cómo es que ha formado a muchas generaciones.

“Tengo un montón de alumnos que son unos amores, todavía se acuerdan de mí, vienen a visitarme. Muchos han abierto sus propias academias acá en Lima, también en Estados Unidos, Europa y otros sitios. Siento satisfacción porque lo que uno les enseñó les ha servido para no solo ser bailarines, sino ser maestros”, comentó.

Cuando inició su compañía, su madre le ayudaba con los vestuarios mientras que ella hacía el resto: ponía la música, se fijaba en los bailarines, veía la utilería, en fin, “todo lo que hay que hacer en el teatro”.

“En mi época hacíamos de todo, ahora son varias personas. No sé cómo me las arreglaba en esa época porque ahora no podría”, dijo entre risas. Con más de 60 años dedicados a la docencia, Lucy Telge sigue dando clases y espera formar más bailarines para seguir llenando la ciudad de cultura.

Con Telge al mando, el Ballet Municipal de Lima tiene un gran repertorio: 'Don Quijote', 'Cascanueces', 'Bella Durmiente' y 'La Sílfide y el escocés' (montados por el actual director argentino del Ballet del Teatro Colón de Buenos Aires, Mario Galizzi); 'Romeo y Julieta', 'Blanca Nieves', 'Cenicienta' y 'La Hija del Faraón', del coreógrafo ruso Boris Miagkov; 'Giselle', 'La Fille Mal Gardée', 'Coppelia', 'La Bayadera', 'El Corsario', y extractos de otras obras clásicas y contemporáneas.

El BML invitó a primeros bailarines de renombre internacional, como Jorge Esquivel, Fernando Bujones, Iván Korneyev, Dimitri Rykhlov, Stanislav Boukharaev, AlexeiBorzov, entre otros, también ha sido la escuela de muchos bailarines.

La Compañía se ha presentado en Cuba, Paraguay, Ecuador, Colombia, y en nuestro país ha realizado giras a Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Arequipa y Juliaca, y ha llevado su arte a diversos distritos alejados de la ciudad, logrando conquistar un nuevo público que ahora asiste regularmente a sus temporadas.

Lucy Telge fundó el Ballet Municipal de Lima y ha recibido múltiples diplomas y premios por su trayectoria. | Fuente: BML

Los 40 años del BML con ‘La Bayadera’

“El ballet no es como una obra de teatro que solo reúnes autores, o en la ópera solo cantantes que trabajan meses; en el ballet trabajamos todo el año”, hace énfasis Lucy Telge con respecto al aniversario del Ballet Municipal de Lima.

La razón de su ardua preparación es porque los movimientos de los bailarines tienen que ser exactos y deben tener el mismo estilo, es más difícil. Es un trabajo fuerte. Para ‘La Bayadera’, tres exalumnos de Telge ahora son los maestros.

Patricia Cano trabaja con los primeros bailarines; Guadalupe Sosa se encarga de los cuerpos de baile de mujeres, y Claudio Valdivia, de los hombres. “En conjunto trabajan bien y por eso hemos llegado a este nivel”, agregó.

A preparar el aniversario del Ballet Municipal de Lima, Lucy Telge recordó a Jimmy Gamonet, exbailarín, coreógrafo y su exalumno que falleció el 26 de febrero de 2021 a los 63 años víctima de la COVID-19.

“Formó su compañía en Estados Unidos y cuando cerró, regresó a Perú para dirigir el ballet nacional, ha montado coreografías muy lindas”, comentó. “Lo recuerdo con mucho cariño, lo conozco desde que era muchachito y me dio pena de que haya ido”, sostuvo.

No obstante, Lucy Telge agrega que su recuerdo seguirá vivo y está presente en cada movimiento y presentación de ballet; y ‘La Bayadera’ no es la excepción. Esta lujosa e imponente puesta en escena, cuenta una historia de amor y rivalidad que se desarrolla en la misteriosa y legendaria India del siglo XIV.

Narra la desventura de Nikiya (interpretado por Solange Villacorta, Luciana Cárdenas y Oriana Plaza), una bailarina del templo enamorada de Solor (Rodrigo Blanco y Frederick Ayllón), un guerrero de la nobleza que le promete amor eterno. Una leyenda llena de intriga, traiciones, sueños y amores, donde lo real y lo fantástico se unen en su coreografía.

La puesta en escena va desde el 29 de marzo hasta el 16 de abril en el renovado Teatro Principal Manuel A. Segura (Jr. Huancavelica 265). Las entradas pueden adquirirse en los módulos de Teleticket o vía Internet.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 22 Sobre dos películas en cartelera que sorprendieron para bien y para mal

De un lado, un estreno aclamado por mucha gente; del otro, una extrañeza que sorprendió a muchos. ¿Qué tal estuvieron estos filmes? Renato León conversó con el crítico de cine Jose Carlos Cabrejo y tuvieron unas opiniones que sorprenderán a más de uno. ¡Dale play y adivina de qué películas se trata!