El argentino Wos, actual campeón de la final internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos y con la intención de revalidar el título en la final que se celebra este sábado en Madrid, asegura que el 'freestyle' “ya se ha convertido en parte de la cultura del país”.



A sus 21 años, Valentín Oliva, mundialmente conocido como Wos desde que se subiera a las tarimas, es uno de los grandes fenómenos de la improvisación y la cultura urbana en los últimos tiempos. De hecho, es uno de los gallos más populares al registrar cifras de seguidores que superan los cuatro millones en redes sociales como Instagram.



El actual campeón conoce desde dentro la escena de la improvisación y, en una entrevista con EFE, analiza la evolución de esta industria: "No para de crecer. Es constante. Se volvió parte de la cultura del país. En los recreos de los colegios los niños ya rapean. Hay un semillero enorme de talento, muchas apariciones, mucha gente interesada...".



Aunque asegura que "en España el movimiento también evolucionó enormemente", Wos considera que El Quinto Escalón –una popular competencia callejera que reunía a miles de personas en las plazas de Argentina para ver batallas de improvisación sobre una base de beat-box– dio un impulso a la escena argentina.



"El Quinto fue especial y bastante particular y no sucedió en otros lugares. Una competencia de plaza con tanto público, difusión y viralidad hizo que muchos pusieran el ojo en Argentina y los freestylers de allí tomaron mucho protagonismo”, explica.



"Además, de esas plazas apareció también la nueva escena musical, salió gente como Duki –el popular trapero argentino actuará en España el próximo mes de abril–. Muchos de los exponentes de género urbano más modernos son de Argentina”, añade Wos sobre la vertiente musical que ahora ocupa la carrera de muchos artistas que empezaron haciendo batallas.



No obstante, reconoce que las batallas son "cada vez más una profesión de que poder vivir": "Aunque ya se puede a día de hoy, pero quiero pensar que va a seguir creciendo cada vez más. Se está abriendo una ventana interesante en el 'freestyle' y cada vez hay más lugares. No solo 'freestylers', se están generando trabajos alrededor, como pasa en el fútbol. Es lógico que haya pibes que lo vean y quieran dedicarse".



Si bien reconoce el potencial de la industria y a los 'freestylers' como artistas profesionales, el argentino cree que "todo depende del enfoque de cada uno": "A mí me pasó. Me centré en la música no porque no me pudiera dedicar al 'freestyle' ni porque pensase que es menos profesional que otra cosa, sino por una cuestión de gusto".



Por este mismo motivo, Wos aterriza en Madrid con menos presión que en otras ediciones, a pesar de vislumbrar la posibilidad de convertirse en el primer bicampeón de la historia y hacerlo de forma consecutiva.



"No vine pensando tanto en el resultado como el año pasado en Argentina, donde mi sensación era 'tengo que ganar'. Ahora vengo desde otro lugar, cerrando una etapa. Quiero poder rapear bien, bajarme del escenario y sentir que hice bien las cosas, y no rayarme tanto con el campeonato o el bicampeonato".



Aún así, Wos apunta que "el hito siempre está buenísimo y si me preguntan si me gustaría ganar, les tendría que decir que sí, obviamente" y reconoce que a pesar de estar "apuntando" a su carrera musical "todavía siento un amor muy grande por el movimiento": "Todo es muy reciente, le estoy muy agradecido al 'freestyle' y me gusta estar, me gusta ver las batallas, disfruté por ejemplo cuando fui jurado de la Final Nacional argentina". EFE