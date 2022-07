De regreso a la presencialidad, la Comic- Con de San Diego se realizará entre el 21 y 24 de julio. | Fuente: Difusión

Arrancó la Comic-Con de San Diego. Tras dos años de celebraciones virtuales debido a la pandemia, vuelve al formato presencial la tradicional convención que reúne a lo mejor de la cultura pop en San Diego, Estados Unidos.

La Comic-Con 2022 inició sus actividades este jueves 21 de julio con la esperanza de ofrecer al público grandes anuncios y novedades sobre las producciones de Marvel Studios, Netflix, Warner, HBO, Amazon Prime Vídeo, entre otros.

"House of the Dragon", "The Lord of the Rings: The Rings of Power", "Black Panther: Wakanda Forever" y "Black Adam" son algunos de los proyectos que contarán con paneles especiales durante el evento internacional.

En tal sentido, no es de extrañar que figuras del cine y la televisión como Dwayne Johnson, Zachary Levi, Matt Smith y Norman Reedus acudan a la Comic-Con de San Diego 2022 para promocionar sus nuevos proyectos. Incluso, varios rumores apuntan a que Warner Bros. estaría preparando una gran sorpresa sobre el futuro de Superman.

ESTRELLAS INVITADAS

Esta edición de la Comic-Con viene cargado estrellas que compartirán con el público parte de las novedades de cara a las nuevas producciones televisivas o cinematográficas que protagonizarán. Toca, por tanto, destacar la presencia de algunas figuras imprescindibles durante el evento.

Dwayne Johnson



El actor reveló a través de su cuenta en Instagram que acudirá a la cita que se celebrará del 21 al 24 de julio para revelar más detalles de Black Adam, la nueva cinta del antihéroe de DC. También confirmó la presencia del director del film, Jaume Collet-Serra, junto a algunos miembros del reparto

⚡️COMIC-CON EXCLUSIVE ⚡️



FINALLY…



The Man in Black COMES HOME TO COMIC-CON ⚡️



BLACK ADAM⚡️

JSA: JUSTICE SOCIETY OF AMERICA

DIRECTOR: JAUME COLLET-SERRA



SATURDAY JULY 23rd.

SAN DIEGO, CALIFORNIA

COMIC-CON

HALL H

6,000 STRONG 💪🏾⚡️



I’ll see you then…



LFG.



BA⚡️#BlackAdam pic.twitter.com/rVAHux48cC — Dwayne Johnson (@TheRock) July 7, 2022

Zachary Levi

Zachary Levi, el protagonista de Shazam, también participará en el evento internacional. El actor reveló a través de su cuenta en Instagram que acudirá a la Comic Con para presentar la secuela de Shazam, Fury of the Gods.



George R.R. Martin

El reparto de "House of the Dragon", la precuela de "Game of Thrones", acudirá a su primera Comic-Con. Su panel, con la presencia confirmada de George R.R. Martin, comentará novedades acerca de la apuesta de HBO Max.

Estarán en la presentación los showrunners de la serie Ryan Condal y Miguel Sapochnik, además de los actores Paddy Considine (Rey Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Fabien Frankel (Criston Cole), Graham McTavish (Harrold Westerling), Milly Alcock (la joven Rhaenyra Targaryen) y Emily Carey (la joven Alicent Hightower).

Tom Sturridge

'The Sandman', uno de los estrenos más esperados de Netflix, también ha generado la atención en la Comic-Con San Diego 2022. El elenco de la serie, ecabezado por el actor Tom Sturridge, será parte de uno de los paneles que DC Comics presentará en el evento.

Norman Reedus y Melissa McBride

Los actores darán a conocer más detalles sobre la temporada final de The Walking Dead a través de la Comic-Con 2022, donde AMC presentará el que será el último panel dedicado a su célebre serie.



Henry Cavill

Tal parece que la presentación de Warner Bros en la Comic-Con de San Diego, tendrá una gran anuncio relacionado a uno de sus superhéroes más importantes. Según Deadline, existenn fuertes rumores de que Henry Cavill hará una aparición sorpresa para hablar más de Superman.

El propio actor ha manifestado su interés en volver al personaje, aunque también se han revelado planes adicionales de la compañía para explotar versiones paralelas.



.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.