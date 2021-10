La exposición “La constelación criolla: los sitios tradicionales del criollismo en Lima” está disponible en la galería Pancho Fierro. | Fuente: Municipalidad de Lima

A fin de revalorar la cultura y como parte de las actividades por el Día de la Canción Criolla, la Municipalidad de Lima presenta la exposición “La constelación criolla: los sitios tradicionales del criollismo en Lima”, en la galería Pancho Fierro (pasaje Santa Rosa 114, en el Centro Histórico).

La muestra documental, que irá del 29 de octubre a enero del 2022, busca visibilizar los espacios donde se llevaron a cabo las famosas jaranas criollas, como casonas, quintas, callejones y plazuelas relacionadas con los principales compositores e intérpretes de música criolla, así como los lugares donde aún hay peñas y centros sociales musicales.

Asimismo, presenta la historia de los espacios ubicados en el Cercado (Monserrate y Barrios Altos), La Victoria, Lince, Breña y el Rímac. La exposición incluirá presentaciones musicales en sala con los intérpretes e integrantes de los centros culturales activos, que serán transmitidas en vivo a través de las redes sociales de la comuna limeña.

Horarios de visita

En la inauguración de la muestra participaron Gaspar Frontini, embajador de la Unión Europea en el Perú; Diana Guerra, historiadora, gestora del patrimonio cultural y curadora a cargo de la exposición; y Fabiola Figueroa, representante del municipio limeño.

Se puede visitar la exposición de martes a domingo, de 10 a.m. a 1 p.m. y de 2 a 6 p.m. El ingreso es libre, previa reserva en el siguiente formulario: bit.ly/ReservaGaleriasMunicipales.

Como se recuerda, la música criolla nació a fines del siglo XIX, en zonas populares de las ciudades de la costa peruana, y es producto de la mezcla entre zamacueca, polca, yaravíes y valses de origen europeo. Sus cultores fueron trabajadores de fábricas, obreros y artesanos, que desarrollaron esta práctica cultural en pulperías, callejones, plazas y esquinas e incluso en sus centros laborales.

Ruta criolla

La delegación peruana de la Unión Europea realizó la investigación de la “Gran ruta cultural de Lima” y “La ruta criolla”, en coordinación con la comuna metropolitana. La exposición es parte de esta investigación –a cargo de la historiadora y gestora del patrimonio cultural Diana Guerra–, la cual identificó hitos culturales activos e inactivos, como actores importantes, nuevos talentos.

La Municipalidad de Lima busca promover los espacios que concentran la cultura viva, donde los músicos, artistas, vecinos de la zona y turistas puedan disfrutar de las distintas expresiones criollas.

