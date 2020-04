Bookmedia lanzó la iniciativa “En voz alta” donde implementarán una audioteca virtual gratuita para personas con discapacidad visual. | Fuente: Bookmedia

El Día del libro se celebra cada 23 de abril y muchas personas tienen acceso a uno, sin embargo, los que tienen una discapacidad visual no pueden disfrutar de la lectura, por esa razón, Bookmedia lanzó la iniciativa “En voz alta” donde implementarán una audioteca virtual gratuita para estas personas.

De esta manera, contribuyen con la cultura de una manera inclusiva y permite que todos puedan entretenerse y disfrutar de un buen texto. La directora general de esta organización especializada en temas editoriales, Cristina Puma, conversó con RPP Noticias y contó cómo nació esta idea:

“Esta iniciativa comenzó porque nos dimos cuenta que en otros países no había algo libre para una organización privada acerca de poner los libros para las personas con discapacidad visual, hay programa de audiolibros que tienen un costo pero el formato en audio libro no está muy difundido y con mayor razón las personas con esta discapacidad no tienen acceso”.

“En voz alta” cuenta con la participación de reconocidos escritores como Santiago Roncagliolo, Carla Harada, Gustavo Rodríguez, Kathy Serrano y Susanne Noltenius, sin embargo, cualquier persona puede enviar sus historias y compartirlas.

Plataforma de Bookmedia donde se puede escuchar la audioteca virtual. | Fuente: Bookmedia

Además, aseguró que muchos periodistas como Patricia del Río, y personajes del espectáculo y teatro, se están uniendo a esta iniciativa: “Hemos involucrado a muchos escritores como Roncagliolo, Rodríguez, Becerra y no hay capacidad limitada para enviar sus audios. Hemos invitado a muchos periodistas, Patricia del Río, también nos va a colaborar”.

LA IMPORTANCIA DEL LIBRO EN TIEMPOS DE CUARENTENA

Cristina Puma asegura que muchas personas se han querido unir por el Día del libro a esta iniciativa y espera que siga por mucho tiempo: “La gente se entusiasmó y empezó a colaborar. Nosotros proporcionamos la tecnología, gestión, lo subimos y ahora estamos trabajamos modestamente pero esperamos que esto crezca”.

Además confesó que todos sin excepción, pueden publicar sus historias y se hará una convocatoria para los mejores: “Haremos una convocatoria abierta para que postule la gente con sus audios y los mejores audios sean colocados. La idea es que las personas que no puedan leer, puedan disfrutar las historias con nuestra voz”.

“Kathy Serrano es una actriz conocida de mucha trayectoria en el Perú y ahora escribe micro relatos, nos envió sus audios; Santiago Rocagliolo no es actor pero nos envió poemas y es fascinante”, comentó la directora de Bookmedia.

Patricia del Río, periodista de RPP Noticias, envió su historia para Bookmedia. | Fuente: Bookmedia

¿CÓMO AFECTÓ LA CUARENTENA OBLIGATORIA?

Cristina Puma cree que la cuarentena obligatoria ha afectado a muchas industrias y organizaciones, sin embargo, esta iniciativa dará que hablar para el mundo de los libros:

“Hay algunos clientes que han disminuido su producción y campañas paralizadas porque trabajamos con editoriales granes y pequeños y ellos se han visto afectados por la cuarentena, pero nosotros también queremos que esta iniciativa sirva para hacer notar a la sociedad, al gobierno, que los libros no son solo objetos físicos sino su contenido”.

“Es un proceso manual, de arte, humano que no puede ser reemplazado por una máquina. El libro puede cambiar de plataforma pero sí se tiene que apoyar esta industria y una muestra de ello es “En voz alta” que gracias al libro vamos a poder contar historias”, precisó.

También se puede escuchar la audioteca a través de la plataforma de Soundcloud. | Fuente: Bookmedia

PROYECTOS A FUTURO

La directora general de Bookmedia comentó a RPP Noticias sobre lo que tienen pensado a futuro y qué planes se llevarán a cabo:

“Tenemos varios proyectos en mente, hemos empezado con este y nos interesa mucho trabajar con editores del interior del país. Profesionalizaremos la industria y visibilizar lo nuestro, queremos trabajar con los autores de todos los sectores para que crezca para que la cadena de valor del libro se fortalezca y estamos dispuesto a eso”.

“Los lectores no solo son los que ven el libro, también los que escuchan y se ha dado por la tecnología”, aseguró.

ENVÍA TU AUDIO A BOOKMEDIA

Cristina Puma invita a todo aquel que desee unirse a esta iniciativa de “En voz alta” para que puedan colaborar con sus audios:

“Quienes quieran apoyar deberán grabarse leyendo, de una manera creativa, un cuento, un fragmento de una novela, un poema, una epístola o cualquier libro que sea de su interés. Las grabaciones deberán ser en cualquier formato (incluso en audio de Whatsapp) y deberán durar como mínimo cinco minutos”, asegura.

Los archivos deberán ser enviados al correo que se indica en “En voz alta” para que luego sean subidos a la audioteca virtual y también a las plataformas Spotify y Soundcloud. Ahí podrán ser escuchados de manera gratuita mediante celulares, tablets, computadoras, entre otros.

Cabe señalar que, en cada audiolibro que se suba, se colocará el crédito del narrador. Esto a modo de agradecimiento por contribuir con la iniciativa y por ayudar a seguir estimulando la imaginación de las personas con discapacidad visual.