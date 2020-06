Conoce los eventos que se realizarán de manera virtual por el Día del Padre. | Fuente: Composición

Falta poco para celebrar el Día del Padre en el Perú y debido al aislamiento social, las actividades fuera de casa han quedado cancelados. Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda compartir con papá esta fecha tan especial.

Si bien no se puede salir, las redes sociales han tenido gran acogida ya que los artistas se han mudado de los escenarios a Internet y por ese motivo, aquí te mostramos diversas opciones para divertirse desde este viernes 19 hasta el domingo 21 de junio.

BAILE

Si a tu papá le encanta el baile, invítalo a participar de la clase en línea de hip hop, que se transmitirá este viernes 19 a las 6 p.m. En esta conocerás los pasos básicos de ese popular ritmo urbano en las redes sociales de SERPAR.

CHARLAS

Los espacios para aprender sobre diversos temas también serán un buen regalo, es por ello que Teleticket incorporó a su plataforma la charla “Te amo pero no te soporto” presentada por Tomás Angulo, autor del libro con el mismo nombre y que enseña sobre la convivencia y la importancia de conocer la diferencia de conceptos del amor y las relaciones entre hombres y mujeres. La presentación en vivo se realizará el viernes 19 de junio a las 9:00 p.m.

HUMOR

A partir de las 7:30 p.m., del sábado 20 de junio. será el turno del live show “A reír con el Chato Barraza”, con lo mejor de la rutina de chistes de este comediante..

Para quienes disfrutan del humor, el sábado 20 de junio a las 8:00 p.m. llega el stand up comedy “Appi”, un espectáculo en vivo en el que el público propone temas relacionados a la paternidad, mientras que Luis Melgar y Carolina Santisteban los incorporan magistralmente a la puesta en escena.Compra tus entradas en Teleticket antes que se acaben.

“A reír con el Chato Barraza” será el 20 de junio a las 7:30 p.m. Compra tus entradas en Teleticket. | Fuente: Teleticket

MAGIA

Como antesala al día central, el sábado 20, a las 6 p.m. se llevará a cabo el espectáculo “Haciendo magia con papá”, a cargo del mago George, quien compartirá algunos de sus trucos para hacerlos en familia. Para verlo, ingresa a las redes sociales de SERPAR.

CONCIERTOS

Los papás que son fanáticos de la música del recuerdo nos llevarán a casa un concierto de Raphael, interpretado por Alberto Ravines, participante de “Yo Soy”. El domingo 21 de junio a las 5:00 p.m. escucharemos su repertorio que incluirá los temas “Mi gran noche”, "Digan lo que digan", "En carne viva", "Escándalo", "Como yo te amo", "Cierro mis ojos" y "Yo soy aquel".

Para los amantes del rock y el grunge noventero, Radio Bizarro producciones traerá un “Tributo a Nirvana”, a cargo de la banda The Servants, quienes traerán grandes temas de la agrupación de Kurt Cobain como “Come as you are”, “Dumb” y “Smells like teen spirit”. La cita es el sábado 4 de julio a las 10:00 p.m.

Los padres más espirituales y que buscan experiencias relajantes, no podrán perderse “The Healing Music” del músico Chayo Saldarriaga, un repertorio compuesto por 27 minutos de sonidos sanadores que ayudan a disminuir los niveles de estrés y ansiedad, además de fortalecer el sistema inmune. Esta opción estará disponible en la plataforma del 10 al 30 de junio. Puedes adquirir tus entradas en Teleticket.

Por otro lado, “Grupo 5” hará un concierto en vivo en su plataforma de YouTube el domingo 21 de julio a las 4 p.m. donde los papás podrán participar comentando cuál es su canción favorita y así Christian Yaipén las entonará.

INFORMACIÓN