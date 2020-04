La danza y cómo evolucionará después de la cuarentena obligatoria. | Fuente: Facebook

Este 29 de abril, se celebra el Día Internacional de la Danza, una fecha que busca fomentar la participación y educación de este movimiento artístico por medio de eventos y festivales en todo el mundo. Sin embargo, debido a la propagación del nuevo coronavirus y la cuarentena obligatoria, muchos talleres y escuelas se han visto afectadas. No obstante, muchos docentes han visto la manera de verle el lado positivo al aislamiento social y no perder el amor por esta expresión cultural.

En una entrevista con RPP Noticias, conversamos con diferentes profesores de danzas modernas y típicas de nuestro país para que nos cuenten cómo va la danza en tiempos del nuevo coronavirus.



LA MARINERA

Mayra Solano es campeona de marinera junto a su hermano Rodrigo, con bailando hace casi 15 años. Ella conversó con RPP Noticias y comentó cómo está llevando la cuarentena obligatoria ya que tiene su academia “Hermanos Solano” donde han tenido que adecuarse a la enseñanza online ya que no es posible hacerlo presencial.

“Con mi hermano ganamos nuestro primer concurso novel juntos, y después de eso no hemos parado. Tenemos 40 campeonatos ganados de manera nacional e internacional permitiéndonos viajar al extranjero, a Europa y Estados Unidos para dictar clases de marinera en diferentes países, seguimos trabajando juntos en presentaciones de marinera y tenemos nuestra propia escuela de baile”, asegura Mayra.

La reconocida bailarina confesó que se han tenido que acostumbrar a las clases en línea, pero considera que no es igual: “Nos afectó la cuarentena en el sentido de que nos acostumbramos a las clases presenciales y ahora tenemos que adaptarnos a las clases on line. Por suerte, la marinera es muy querida y valorada y gracias a Dios seguimos enseñando por Internet”.





Los "Hermanos Solano" enseñan marinera de manera on line por medio de Facebook. | Fuente: Mayra Solano

La marinera es un baile de dos y se necesita una conexión con la pareja, por lo que Mayra Solano confesó su temor si es que el aislamiento obligatorio se sigue prolongando: “Hay un feeling especial de ensayar en pareja y al no ser así, temo que el baile se vuelva muy técnico y estático porque el profesor no puede sentir, no puede palpar los movimientos del alumno”.

A pesar de ello, Mayra y Rodrigo Solano siguen dando clases porque consideran que la danza no debe parar ya que lleva alegría en tiempos difíciles. Sin embargo, la artista reitera que no es igual la enseñanza por Internet que presencial.

Los hermanos Solano tienen un programa especial por el Día de la Danza que se celebra este 29 de abril: “Estaremos dando una clase gratis a las 8 p.m. por el Facebook de nuestra escuela “Hermanos Solano”. Es una clase de nivel básico para todos los que quieran aprender a bailar marinera, esta es la oportunidad de animarse”.

Mayra y Rodrigo Solano, campeones de marinera. | Fuente: Mayra Solano

LA SALSA Y BACHATA

En estos tiempos de cuarentena, las personas buscan muchas maneras de mantenerse activos por lo que ver clases en línea de diferentes bailes es una alternativa para sobrellevar el aislamiento.

La salsa y la bachata son una buena alternativa. Conversamos con Deklan Guzmán, coreógrafo y bailarín que lleva en este rubro alrededor de 20 años. Él comenzó en el recordado reality “Superstar renovado”, fue parte del staff de “Desafío y fama”, “Camino a la fama”, “Vale la pena soñar”, “Bailando con las estrellas” y desde ahí no ha parado.

Guzmán comenzó bailando diferentes géneros, pero cuando se inclinó por la salsa y bachata por el 2006 y 2007, ganó diferentes competencias y se volvió campeón mundial.

Con respecto a la situación difícil que está viviendo el país, Deklan Guzmán confiesa que “está dura la situación para nosotros los bailarines, coreógrafos, artistas en general. No podemos abrir la escuela, tenía compromisos en diferentes países, algunos no tenemos seguro, es complicado, la gente no sabe qué hacer, es una pesadilla para todos los compañeros”.

Sin embargo, asegura que así se levante la cuarentena, las cosas seguirán complicadas porque las personas van a tener miedo de salir e ir a clases, pero está viendo el lado positivo de las coas:





Deklan Guzmán, coreógrafo y bailarín peruano, campeón mundial de salsa y bachata. | Fuente: Instagram

“Después de que termine esto, la danza va volver con más fuerza, más creativo. Cuando demos un show o una clase, vamos a darlo todos. Tenemos que reinventarnos para salir adelante, tenemos que ver y aplicar otras opciones”, dice Guzmán.

El campeón mundial de salsa y bachata contó a RPP Noticias cómo es que se unió a este movimiento on line de hacer clases por Internet:

“Antes habían clases virtuales pero no le había puesto mucho interés porque no es lo mismo, pero en la primera semana de cuarentena, el maestro Fernando Sosa, dio una clase en vivo en Instagram, vi la clase, la tomé y llega perfectamente todo lo que habla. Ni bien tomé la clase, puse en mis redes ‘Clase on line’, hice un taller para probar un día salsa, un día bachata, probaron y les gustó”.

Deklan Guzmán se mostró alegre por la aceptación que han tenido sus clases en línea: “Tengo gente de Ecuador, Alemania, Costa Rica, gracias al Internet he podido llegar a más gente, y conecto con la gente en vivo, es un trato personal conmigo. Los hago sentir como si estuviéramos en salón de clase”.

Como este 29 de abril se celebra el Día de la Danza, el coreógrafo peruano está viendo si hará algo especial por esta fecha: “Me animaré a hacer una clase abierta para este miércoles 29 de abril, voy a organizarme para que todos puedan bailar en esta fecha”.

LOS CAPORALES

Las danzas en nuestro país son expresiones culturales que al momento de verlas, nos genera un sentimiento único. Muchos hemos visto presentaciones de agrupaciones en vivo y todas nos hacen amar más el Perú.

Sin embargo, debido a la propagación de coronavirus, muchos talleres se han visto afectados, pero ¿esto hará que los bailes típicos estén en peligro? William Jaramillo, docente y Director General de la Compañía de Danzas “Wiñay LLaqta”, nos da su punto de vista sobre el tema.

“A los 16 años, tuve la oportunidad de formar parte de la agrupación Pacha Perú donde me formé artísticamente, aprendí a valorar las danzas peruanas”, confiesa Willy. “Wiñay Llaqta comenzó con un pequeño grupo de jóvenes amantes de los caporales que se preparaba en ese entonces para los primeros concursos de caporales en Lima”.

No obstante, después de una pausa, “retoma con una nueva visión ampliando su repertorio con danzas de diferentes regiones. Son 80 personas entre jóvenes, adultos y niños”.

William Jaramillo, docente y Director General de la Compañía de Danzas "Wiñay LLaqta". | Fuente: Facebook

En conversación con RPP Noticias, Jaramillo asegura que la danza en general se ha visto enormemente afectada ya que esta cuarentena ha paralizado todo tipo de expresión danzaría como ensayos, presentaciones, encuentros, festivales, concursos, “haciendo que los bailarines y profesores de danza se encuentren alejados del escenario, del público y los escenarios”.

Además mostró su preocupación por los maestros que no pueden brindar clases por el aislamiento obligatorio: “En el aspecto económico, muchos se encuentran sin trabajo ya que no pueden retomar sus actividades de manera inmediata, están preocupados en la incertidumbre”.

Para el director general de “Wiñay Llaqta” la danza no va cambiar como manifestación artística: “Cambiarán las ideas, la forma de ver las cosas, empatía, valorar nuestro arte. Encontraremos nuevas formas de expresar y aprender para valorar mejor la danza”.

Por otro lado, rescata la enseñanza mediante Internet ya que lo ve como oportunidad: “Los talleres on line son alternativa de aprendizaje que ahora nos permite llegar a los alumnos que no solo es funcional, también real. Como toda novedad, está siendo aceptada poco a poco. Se puede hacer una práctica personalizada y aprovechada”.

Por el Día de la Danza, “Wiñay Llaqta” está preparando algo especial: “Este 29 de abril será un día diferente, será recordado por mucho tiempo. En ‘Wiñay Llaqta’ estamos preparando un vídeo referente a la fecha con la participación de todos los integrantes y está hecho con mucho cariño para el público”.