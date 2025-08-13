Georgina Rodríguez y su anillo de compromiso: ¿cuánto costó el diamante que le dio Cristiano Ronaldo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El reciente compromiso entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo no solo ha captado la atención por el romance de la pareja, sino también por la imponente joya que él le entregó. En el programa Mucha Moda de RPP, Elizabeth Meza, cofundadora de la marca peruana Adria Joyería, analizó las características y el valor del anillo, destacando por qué esta pieza está destinada a marcar tendencia en el mundo de la joyería.

¿Cuánto costó el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez?

Meza explicó que el diamante oval, protagonista de esta joya, “está en tendencia desde hace años” y ganó popularidad tras el compromiso de Hailey Bieber. Ahora, con Georgina luciéndolo, “seguirá en tendencia”. El anillo, de 30 quilates, es “prácticamente irrepetible” y su valor se estima entre 6 y 10 millones de dólares, dependiendo de la casa joyera que lo fabricó.

“Tiene un karat (kilates) de 30 kilates, es prácticamente irrepetible. Un diamante se califica por cuatro características: color, calidad, corte y el karat”. mencionó.

En Perú, este tipo de piezas no es común, pero Meza afirmó que era previsible que Georgina Rodríguez recibiera algo exuberante debido a su gusto por las joyas grandes. También resaltó que cada vez es más frecuente que las parejas conversen y elijan juntas el anillo, fijándose en detalles como el tipo de corte y el color de las joyas que la novia suele usar.

En cuanto a la elección del anillo por parte de Cristiano, Meza señaló que, por la exclusividad de la pieza, podría haber estado planificándose desde hace más de un año. “Lo mínimo para un anillo son 15 días, pero con piedras específicas, el proceso puede demorar un mes o más”, detalló.

Celebridades que marcan tendencia en anillos de compromiso

La especialista también destacó cómo las celebridades influyen en las tendencias de anillos de compromiso. Uno de los casos más comentados fue el de Hailey Bieber, pero no solo por su anillo de compromiso, también por el aro de colores que recibió cuando nació su hijo.

“Los diamantes de colores se llaman Fancy, pueden ser champagne, rosa bebé, en esas tonalidades. Es bonito atreverse y que sea único. Lo importante es que a la novia le guste. El de Hailey es verde y naranja y se lo regalaron por el nacimiento de su hijo, estas gemas de nacimiento están en tendencia. El de ella tiene un peridoto (gema) que es la piedra de agosto”, acotó.

Por otro lado, también resaltó el anillo de Zendaya con un cushion que no llega a ser cuadrado total porque los exrtremos son curvos. “Las celebridades estan cambiando el mercado”, dijo Meza. Asimismo, dio un dato importante con la piedra que le dio Benny Blanco a Selena Gomez que era poco tradicional, pero cada vez está siendo más solicitado.

“Ella impuso el anillo Marqués, es alargado como el oval, pero termina en punta. No es un corte tradicional para anillo de compromiso, pero ahora hay peruanos que lo piden desde que ella se comprometió”, concluyó.

Cristiano Ronaldo se casa tras 10 años de convivencia

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez llegarán al altar tras casi diez años de convivencia y varios hijos en común.

La publicación de la joven española ha llegado acompañada de una ola de felicitaciones y mensajes en la publicación.

El crack de Al Nassr y Georgina tiene una relación desde 2016. Ya se habían hablado de una futura boda en diversas ocasiones, especialmente en el 'reality' de Rodríguez Soy Georgina de Netflix, en la que la pareja dio una mirada íntima a su relación.

De hecho, la boda entre ambos había sido fuente de rumores en diversas ocasiones.