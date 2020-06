En solo media hora se completó el aforo de los primeros cinco días de los parques Magic Kingdom y Disney Animal Kingdom | Fuente: EFE

Pocas horas después de activar el sistema de reservas, los fanáticos de Walt Disney World agotaron las entradas para los parques temáticos que la compañía tiene en Orlando (centro de Florida) y que abrirán el próximo 11 de julio después de más de tres meses cerrados al público por la pandemia.



Tan solo pasó media hora hasta que los beneficiarios de un pase anual -los primeros en poder reservar- completaron el aforo de los primeros cinco días de los parques Magic Kingdom y Disney Animal Kingdom, que serán los primeros en dar la bienvenida a los visitantes y que funcionarán con una capacidad reducida.



Tanto EPCOT como Disney’s Hollywood Studios abrirán el 15 de julio, una fecha para la que también se agotaron las reservas, mientras que el resto de parques seguirán cerrados hasta nuevo aviso.



Sin embargo, estos no fueron los primeros en obtener su entrada ya que desde este lunes, cuando reabrieron los complejos hoteleros de la compañía, los más fieles de Disney pudieron reservar su acceso a los parques, aunque hubo una serie de problemas técnicos con la página web, según reportaron algunos clientes.



Los parques temáticos de Universal y SeaWorld en Orlando llevan abiertos desde principios del mes de junio y también están limitando la capacidad para cumplir con las normas de seguridad del distanciamiento social, el uso de la mascarilla o la desinfección continúa de las atracciones.



A pesar del éxito derivado del gran volumen de reservas, la reapertura no es a gusto de todos. Durante la última semana, Florida ha vivido un repunte en el número de casos detectados de coronavirus.



Este viernes hubo casi 9.000 nuevos contagios y 39 fallecimientos, alcanzando la cifra total de 122.960 casos y 3.366 muertes por COVID-19 desde que el Departamento de Salud de Florida dispone de datos.



La Asociación de Equidad de los Actores, que es el sindicato estadounidense que representa a los trabajadores de la industria de la actuación, instó el pasado jueves a Disney a que pospusiera la reapertura debido a "un nuevo repunte" tal y como hizo con sus parques de California.



La empresa esperaba reabrir Disneylandia y Disney California Adventure en Anaheim el 17 de julio, pero tomó la decisión de posponer indefinidamente esa fecha.



"Si Disneyland pospuso la reapertura, no es lógico que Walt Disney World avance de forma irresponsable hacia la reapertura cuando los casos en Florida son mucho peor. Durante semanas, le hemos dejado claro a Disney que las pruebas de la COVID-19 son una parte fundamental para mantener un ambiente seguro y saludable para todos, desde los invitados hasta el elenco", explicó la directora ejecutiva de la asociación, Mary McColl.



La directora reiteró su "inquietud" ante la actitud de Disney que "se niegue a proporcionar pruebas periódicas a uno de los pocos grupos de trabajadores en el parque que, por la propia naturaleza de sus trabajos, no pueden usar equipos de protección personal".

Con información de Efe.