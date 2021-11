Disney lanza la campaña "De nuestra familia a la tuya" en colaboración con Make a wish

Disney lanza un nuevo y mágico corto festivo. "Papá del corazón" es una historia animada de tres minutos sobre unión familiar y el poder de la narración de historias. | Fuente: Disney

Disney lanza un nuevo y mágico corto festivo. "Papá del corazón" es una historia animada de tres minutos sobre unión familiar y el poder de la narración de historias. Este corto estrenó hoy en YouTube Disney y los canales Disney Channel, Disney Junior, Disney XD y Nat Geo Kids. El mismo forma parte de la campaña de Disney “De nuestra familia a la tuya” en colaboración con la fundación Make-A-Wish.

El corto presenta a Nicole y sus dos hijos Max y Ella, mientras su "Papá del corazón" Mike, se muda a la casa familiar. En el centro de esta historia hay un libro de cuentos muy especial: un regalo valioso para Max que recibió de su padre biológico. El libro celebra la forma en que el poder de la narración de historias puede profundizar los vínculos familiares y la magia que crea el leer en conjunto, mientras las historias de Disney y Pixar cobran vida en las páginas y encienden el asombro y la imaginación que la nueva familia comparte.

Los espectadores ven cómo la familia atraviesa un viaje emotivo mientras disfrutan de combinar las tradiciones festivas existentes con nuevas en esta víspera.

Mr. Black El Presidente interpreta una versión emotiva de la canción original “Corre un río de amor”. Este tema, compuesto para el anuncio, brinda una narrativa musical al corto a través de los ojos de Mike en lugar de diálogo. La canción ya está disponible en plataformas digitales de audio y en Vevo.





DISNEY Y MAKE A WISH

Esta campaña celebra la alianza entre Make-A-Wish International y Disney cumpliendo deseos que cambian vidas alrededor del mundo. En el marco de esta acción, The Walt Disney Company Latin America apoya a Make-A-Wish donando a su red de afiliados de la región, como parte de una colaboración global de USD 2 millones. Esta colaboración ayuda a la organización en su misión de conceder deseos que cambian la vida de niños y niñas que padecen enfermedades que ponen en riesgo su vida en todo el mundo. A su vez, a lo largo del anuncio, quienes estén atentos también podrán ver una serie de elementos ocultos de Disney y Make-A-Wish, como dos obras de arte creadas por niños y niñas que reciben el apoyo de la organización benéfica. Desde 1980, Disney ha colaborado con Make-A-Wish para cumplir más de 145.000 deseos, llevando esperanza, fortaleza y alegría a niños, niñas y sus familias.

“Estoy muy emocionado por formar parte de esta gran campaña de Disney. El mensaje que me transmitió el video fue de alegría, paz, amor y unión porque la familia siempre tiene que estar unida en los momentos más especiales. Yo soy padre y me conecté de inmediato con esta letra, con este tema…y me dije, éste es el momento para poder llevarle un buen mensaje a todas las familias de Latinoamérica en esta época tan mágica”, comenta Mr. Black El Presidente.

Luciano Manzo, presidente y consejero delegado de Make-A-Wish International, dice: “Estamos orgullosos de nuestra alianza histórica con Disney, y estamos encantados de ser parte de la campaña festiva de este año. El público puede participar llevando esperanza y alegría al colaborar con Make-A-Wish en conceder deseos que cambian la vida de niñas, niños y familias"

Más de 200 tiendas minoristas, así como marcas de producto de consumo, están brindando apoyo a la campaña 2021 de Disney “De nuestra familia a la tuya”, como Pandora que cuenta con su propia historia animada con Mike, Nicole, Max y Ella, disponible en sus respectivos canales de comunicación. De esta manera, la magia se extiende a los hogares y los fans podrán encontrar diferentes categorías de productos en tiendas físicas y digitales como juguetes disponibles en Perú a través de las tiendas físicas y plataformas virtuales de Falabella, Ripley y Linio.

El corto localizado en portugués y español para Latinoamérica fue desarrollado y producido por el equipo creativo interno de Disney EMEA, liderado por Angela Affinita, Director of Brand Marketing and Creative, junto con Flux Animation Studios en Nueva Zelanda, y consultores de la historia, POCC.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables





Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.