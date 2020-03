Disneyland cierra en California por alerta de coronavirus. | Fuente: EFE

Disney cerrará completamente sus parques temáticos en California (EE.UU.) -Disneyland y Disney California Adventure- durante el mes de marzo por el coronavirus, después de que las autoridades hayan recomendado evitar las concentraciones de más de 250 personas, algo que afectará a más recintos.



Esta es la cuarta vez que el parque Disneyland de California cierra en toda su historia. Las anteriores ocasiones fueron durante los atentados del 11-S (2001), la mañana que murió John F. Kennedy (1963) y el terremoto de Northridge (1994), según recordaron medios de comunicación locales.



La decisión fue bien recibida por las autoridades de este estado, el más poblado de todo EE.UU., donde su gobernador, Gavin Newsom, se reunió con ejecutivos de Disney y otras compañías para debatir la clausura de estas instalaciones privadas que reciben cada día a miles de visitantes.



"A última hora de la noche de ayer, California presentó una nueva política sobre reuniones masivas y entabló conversaciones profundas con Disney y otras compañías sobre cómo cumplirla", dijo Newsom en un comunicado.



"Bajo esa política, Disney tomó la decisión correcta -valoró-, en interés de la salud pública, y acordó cerrar sus parques de California. Espere más anuncios como este en breve".



Mientras los parques cerrarán el día 14, los hoteles que rodean las instalaciones seguirán abiertos hasta el lunes 16 para permitir que los turistas "modifiquen sus planes de viaje", mientras que Disney devolverá el dinero de las reservas afectadas.



"Si bien no se han reportado casos de COVID-19 en Disneyland Resort, después de revisar cuidadosamente las directrices de la orden ejecutiva del gobernador de California y bajo el mayor interés para nuestros huéspedes y empleados, procedemos al cierre de Disneyland Park y Disney California Adventure", informó la compañía en un comunicado.



No está confirmado que se vaya a aplicar la misma medida en los parques que la empresa tiene en Florida, en la costa este de EE.UU., donde se han aplicado más restricciones y protocolos de desinfección.



Tampoco han tomado la misma decisión, por el momento, otros parques de atracciones como Six Flags o Universal,. EFE