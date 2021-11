Metz, el host de la FMS Perú se unió a DJ Dmandado para lanzar el Cypher #4 donde hace barras con respecto a su trabajo y al freestyle. | Fuente: Instagram | FMS Perú Francisco Medina

"Dedique el tiempo completo a lo que ustedes se entretienen", dice Metz en el Cypher #4 con DJ Dmandado. El responsable de armar la fiesta en cada jornada de la FMS Perú se unió a Luis León González -nombre verdadero del host- para lanzar un nuevo hit.

Tras el éxito del cypher realizado con Skill, New Era y Choque, el genio de los beats demostró que Perú tiene talento.

En el Cypher #4, Metz saca a flote su lado rapero que viene construyendo desde hace tiempo, ya que esta no es la primera vez que se atreve a cantar. Además, en este track, el host de la FMS Perú hace un sinfín de barras en referencia a su carrera como anfitrión y todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta donde lo vemos ahora.

Cypher #3 de DJ Dmandado

Fluyendo en el beat con su polo de Canserbero, Choque, exparticipante de la FMS Perú 2020-2021, se unió a DJ Dmandado para lanzar en Cypher #3 rodeado de la naturaleza de Cieneguilla en abril de este año.

"Tu causa dice que dura es la vida, pero no alimentó a tres barrigas", comienza diciendo el artista de La Tablada, Villa María del Triunfo, quien en sus líneas, nos cuenta lo duro que fue sobresalir de un barrio pobre hasta lograr ser reconocido en la industria del free.

A pesar de que se convirtió en el segundo descendido de la FMS Perú, Choque demuestra que aún tiene más para dar y no solo en las competencias, sino en la música.

