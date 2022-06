Presentarán documental "César Vallejo, el poeta del Bicentenario" | Fuente: Difusión

Roberto Aldave Palacios, cineasta y documentalista peruano, presentará en Washington, Estados Unidos, su reciente documental "Cesar Vallejo, el Poeta del Bicentenario", que cuenta con el aval de diversas instituciones, así como de los familiares directos de Vallejo.

Para la producción y realización del mencionado documental, Aldave ha recogido testimonios y documentos de investigadores y estudiosos de la vida y obra de César Vallejo, muchas veces tratada en libros, exposiciones, material audiovisual, foros, etc, así como de familiares directos del poeta.

"Hemos intentado hurgar en la vida y obra de César Vallejo, sintetizarlo a través de sus poemas y su pensamiento, que tiene una actualidad y vigencia tan palpable", dijo el cineasta en RPP Noticias.

SELLO PARTICULAR

Precisamente, esta propuesta ha sido recibida con beneplácito y expectativa por los familiares y seguidores del poeta peruano, ya que el lenguaje y dinámica de los documentales producidos por el documentalista ancashino tienen un sello particular.

"(Ese sello particular) es el sentimiento andino que tengo. Siempre me ha convocado el mundo andino, como lo hizo Vallejo, con esa sencillez, esa profundidad y esa universalidad de su obra. Esa efectividad trato de transmitirla a través de las imágenes, que es el lenguaje que manejo en el documental", agregó Aldave, galardonado como "Personalidad Meritoria de la Cultura".

EL ESTRENO

"Siempre he estado ligado a revalorar a los hombres y mujeres de nuestra cultura, como es el caso de César Vallejo", señaló el documentalista, quien viajará a Estados Unidos para estrenar este trabajo audiovisual el próximo 18 de junio en Washington.

De acuerdo al cineasta, el estreno obedece a una invitación hecha por los residentes peruanos en Washington, pues el apoyo que existe en el Perú no es suficiente para difundir este y otros trabajos que exploran la cultura andina.

Aldave Palacios, escritor, cineasta, comunicador social y gestor literario-cultural, ha obtenido reconocimientos y premios por su labor tanto en nuestro país como en el extranjero. Nació en la ciudad de Chiquián, capital de la provincia de Bolognesi, en el departamento de Áncash.

Ha realizado estudios superiores en el Programa de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, en la especialidad de Dirección de Cine y TV. Este documental "Cesar Vallejo, el Poeta del Bicentenario", fue precedido por su anterior trabajo y propuesta "Santiago Antúnez de Mayolo, el científico del Bicentenario".

