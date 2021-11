El siguiente paso fue presentar un pisco sour en donde reemplazó la clara de huevo por ingredientes a base de plantas, la cual se ha vuelto una de las bebidas preferidas por los australianos a la hora de merendar. | Fuente: Difusión

El pisco peruano, sigue posicionándose en el extranjero y deleitando paladares, gracias a la novedosa propuesta del chef Juan Carlos Miranda, dueño y creador de Diablo Pisco Bar, el primer bar mundial de pisco hecho a base de plantas en Australia.



Para concebir la receta perfecta, Miranda primero hizo una exhaustiva investigación sobre la cultura gastronómica australiana. El siguiente paso fue presentar un pisco sour en donde reemplazó la clara de huevo por ingredientes a base de plantas, la cual se ha vuelto una de las bebidas preferidas por los australianos a la hora de merendar.

“Para nuestros cocteles especiales, utilizamos el aqua faba, que es producto de la cocción del garbanzo. Para su elaboración, hervimos el garbanzo alrededor de una hora y luego el agua que se ha usado la dejamos enfriar para finalmente hacer con ella la espuma de nuestro pisco sour”, menciona el chef peruano.

El pisco es el rey de esta carta, pero además de los clásicos pisco sour y sus versiones con chica morada, maracuyá, algarrobina y chilcanos. El chef agrega también otras versiones de su creación como el pisco fruit, que es un puré de fresas, kiwi y limón; el pisco express que es un extracto de café con pisco bastante solicitado por su llamativa presentación; así como, las largaritas, una bebida a base de pisco de un litro con una botella volteada encima de vodka aromatizado con frutas.

OTRAS INNOVACIONES GASTRONÓMICAS

Actualmente, el chef Miranda, es reconocido no sólo por sus famosos chilcanos y piscos sour, sino también por su fusión de platillos peruanos con la gastronomía internacional. Por ejemplo, Tacos a la Huancaina, una fusión peruana-mexicana.

Juan Carlos Miranda busca llevar nuestra gastronomía a todo el mundo, por lo que en el verano del 2022 estará trabajando especialmenre en un menú marino que tendrá como platos principales ceviches y jaleas. “Tenemos varias sorpresas y estamos ansiosos por enseñar el menú de verano con más fusiones de comida peruana a base de plantas, que esperamos tenga la misma acogida que henos tenido con el pisco”, comentó.



Juan Carlos Miranda tiene la convicción de llevar nuestra gastronomía a todo el mundo, y siguiendo este propósito, en el verano del 2022 estará trabajando especialmente en un menú marino que tendrá como platos principales ceviches y jaleas, que prometen ser un deleite para el exigente paladar australiano. | Fuente: Difusión

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables





Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.