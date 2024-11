"Está muy bueno": empresario se comió el famoso plátano pegado a la pared por el que pagó 6,2 millones de dólares

La pieza, creada por el artista Maurizio Cattelan, generó controversia desde su presentación y, ahora, su destino insólito desató una nueva ola de reacciones. El comensal dejó a muchos cuestionando los límites del arte contemporáneo.

"Es mucho mejor que los otros plátanos", confesó Justin Sun, fundador de la plataforma de criptomonedas Tron, tras probar el primer bocado de su más reciente adquisición: un plátano pegado a la pared por el que pagó 6,2 millones de dólares. "Está realmente muy buena", añadió.

El empresario chino-estadounidense devoró la fruta delante de decenas de periodistas e influencers; pero, antes de hacerlo, ofreció un discurso en el que calificó la obra de arte de "icónica" y comparó el arte conceptual y las criptomonedas.

La obra titulada Comediante consiste en un plátano adherido a una pared con un trozo de cinta adhesiva plateada. Fue creada por el artista italiano Maurizio Cattelan, conocido por su personaje provocador e iconoclasta. Hace una semana fue subastada en Nueva York en una venta organizada por la casa Sotheby's y fue Justin Sun quien ganó la puja.

"Comerla durante una rueda de prensa también puede formar parte de la historia de esta obra de arte", expresó el empresario. Como recuerdo del evento, cada uno de los asistentes recibió un rollo de cinta adhesiva y un plátano.

El fundador de criptomonedas nacido en China, Justin Sun, se prepara para comer una obra de arte compuesta por un plátano fresco pegado a una pared con cinta adhesiva.Fuente: AFP

Las veces que se comieron el plátano en la pared

La obra existía en tres ejemplares y estaba concebida para cuestionar la noción del arte y su valor. Desde su primera exhibición en 2019 en Miami, genera un enorme debate. Ese año, fue vendida a un coleccionista francés por 120 000 dólares, pero el artista David Datuna peló el plátano y se lo comió frente a decenas de personas que lo observaban sorprendidos en el Miami Art Base.

"En este caso, no es como si me hubiera comido el arte. Como dijo la galería, no es un plátano, es un concepto y yo me comí el concepto del artista. Entonces, pienso que es genial, divertido y de eso se trata", explicó, y añadió que planificó comerse el plátano por la mañana, para satisfacer su necesidad de potasio. "Llamaría a esta performance ‘Hombre hambriento’, porque tenía hambre y solo me la comí", dijo en ese entonces.

En 2023, el plátano expuesto en un museo de Corea del Sur y que estaba valorizado en 120 mil dólares, fue consumido por Noh Huyn-soo, un estudiante universitario en el lugar. El joven fue grabado mientras se dirigía al lugar, procede a retirar la cinta con la que se sostenía la fruta a la pared y luego se lo come delante de asistentes a la exposición, quienes no lograban entender la decisión.

