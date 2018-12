El peruano Jaze es el competidor más joven de la Final Internacional de la Batalla de los Gallos 2018. | Fuente: RPP Noticias

Por César Geldres

Enviado especial a Argentina

La Final Internacional de la Batalla de los Gallos 2018 se realizará en Argentina este 9 de diciembre y cualquier cosa puede pasar. Aunque los raperos Wos —por localía— y Aczino —por experiencia— tienen cierto favoritismo hay otros competidores que se preparan para dar la sorpresa.



Ese es el caso del peruano Jaze, quien es el competidor más joven del certamen con 19 años recién cumplidos este 8 de diciembre, y quien tuvo que lidiar en las últimas semanas con exámenes finales de la universidad y su preparación para la Batalla de los Gallos 2018.

"Fue súper complicado porque yo estudio música en la Universidad Católica y no es nada fácil. Cómo cualquier carrera llevo también cursos generales. Yo quería enfocarme solamente en esto [la Batalla de los Gallos], pero también es importante estudiar. Para mí es importante la universidad porque quiero ser compositor profesional", dijo Jaze en rueda de prensa con medios peruano donde también estu RPP Noticias.

Ya en la Final Nacional de Perú, Jaze demostró que está listo para aprovechar las grandes oportunidades. En su primera participación en la Batalla de los Gallos se coronó campeón nacional y ahora buscará el título internacional.

"Estoy con la gran convicción de ganar el título y llevarlo a Perú (...) Voy a ir a ganarla, pero si no se logra voy a seguir intentando", agregó un convencido Jaze.

Finalmente, el representante peruano habló del apoyo que viene recibiendo de diversas personas de Argentina y España, quienes lo califican como uno de los favoritos para llevarse el título mundial.

"Yo si siento eso. Hay mucha gente que me tiene mucha fe y me quieren ver campeonar. Esto me da seguridad, pero también un poco de presión. Yo voy a rapear lo mejor que pueda, me voy a divertir y voy a ganar. Tengo que aprovechar al público argentino", señaló.

EL DATO

La Final Internacional de la Batalla de los Gallos 2018 se realizará este domingo 9 de diciembre a las 10 de la mañana hora peruano y podrá ver la transmisión en vivo desde el Facebook oficial de RPP Noticias.

¿QUÉ ES LA BATALLA DE LOS GALLOS?

Red Bull Batalla de los Gallos es una competencia de rap improvisado que desde el año 2005 provee una plataforma para el desarrollo de los mejores improvisadores del hip hop de habla hispana.

En los últimos años, se ha convertido en el evento internacional de batallas de improvisación más relevante que une a los países de Latinoamérica y España.

Las raíces de esta escena encuentran una profunda conexión tanto en el hip hop como en el estilo de improvisación de los trovadores tradicionales, evolucionando en Hispanoamérica a un estilo propio independiente del hip hop tradicional norteamericano.