Fallece Élide Brero, primera actriz peruana, a los 99 años. | Fuente: Twitter

La primera actriz peruana Élide Brero falleció este jueves 1 de julio a los 99 años. Por medio de las redes sociales, Gonzalo Torres expresó sus condolencias a la familia y resaltó que siempre recordarán a la artista como “una excelente actriz”:

“Ella era una tormenta de alegría, un espíritu incansable. Más que una excelente actriz (que lo era) era una persona que te hacía querer llegar a esa edad con una actitud de vida imparable e imperturbable. Fuerte abrazo a la querida familia Brero Pinasco”, se lee en su tuit.

Élide Amelia Pinasco D'Onofrio -nombre verdadero de Élide Brero- comenzó en el mundo de la actuación a los 41 años y es madre del también actor Gianfranco Brero. Trabajó en diferentes novelas como "Carmín" (1984), "Luz María" (1998), "Isabella, mujer enamorada" (1999) y más.

Su última aparición en el cine fue con la película “Ceviche de tiburón” que se estrenó en el 2017 y en la pantalla chica con “Te volveré a encontrar” (2018). Hasta el momento se desconocen los motivos de su deceso.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de la reconocida actriz de teatro, cine y televisión, Élide Brero.



Desde el Gran Teatro Nacional expresamos nuestras condolencias a sus seres queridos. pic.twitter.com/FU4yzDQmMc — Gran Teatro Nacional (@GranTeatroNac) July 1, 2021

Homenaje por su carrera artística

Élide Brero fue homenajeada en el 2013 por la inauguración del Festival de Cine de Lima y recordó que se inició en la actuación gracias a su esposo Aldo Brero, quien asistía a la Asociación de Artistas Aficionados y ella lo acompañaba.

“Yo era su obra porqué él me metió al teatro y al cine, lástima que no vio ni la primera película que hice, si no hubiera sido por él a mi no se me hubiera ocurrido estudiar teatro”, dijo en ese entonces.

La madre del actor Gianfranco Brero, que en ese tiempo tenía 90 años, aseguró que no piensa en el retiro y que “si necesitan una viejita para alguna película ahí estaré, en teatro ya no puedo porque me fallaría la memoria”.

Los trabajos más recordados de Élide Brero han sido en el 2012, en las películas ‘Lima 13’ de Fabrizio Aguilar y ‘Viaje a Tombuctú’ de Rossana Díaz Costa.

