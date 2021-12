Lourdes Mindreau le dio vida a 'Pies dorados' en la reconocida película 'La ciudad y los perros' (1984), basada en el libro de Mario Vargas Llosa. | Fuente: Composición

La actriz peruana Lourdes Mindreau falleció este lunes 13 de diciembre, según anunció el Ministerio de Cultura. La artista nacional participó en la reconocida película "La ciudad y los perros" (1984) dándole vida a 'Pies dorados', una mujer que trabajaba en el prostíbulo de La Victoria, la 'Huatica'.

“A mí me hablaron de ella en la misma Renovación (antes Huatica). Como actriz, fui a buscar a mi personaje. Claro que existió. Una señora me dijo que tenía la costumbre de pintarse las uñas de los pies de dorado, que usaba sandalias doradas, que todo en ella era dorado y que imitaba a las europeas de la zona... Sí, porque había zonas de Huatica que se llenaron de europeas después de la segunda guerra mundial... italianas, rumanas, españolas... Y claro, la Pies dorados era fina, finísima, pero que a la hora de cobrar se le salía barrio y callejón, se le salía La Victoria en pleno La Victoria”, dijo Mindreau a La Mula en el 2017.

"La ciudad y los perros" ha sido traducida a más de 30 de idiomas, siendo la edición en francés la primera que salió a la luz en 1966, respetando el nombre original (La ville et les chiens). Sin embargo en inglés la novela se titula The time of the Hero (“El tiempo del héroe”), mientras que la primera versión portuguesa llevó por nombre primero Batismo de fogo y luego A cidade e os cachorros.

Hasta el momento se desconoce sobre las causas de la muerte de Lourdes Mindreau.

Lamentamos el fallecimiento de Lourdes Mindreau, destacada actriz nacional de cine y televisión, recordada por su participación en la película “La ciudad y los perros”.



Expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. pic.twitter.com/xe5braFKHF — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) December 13, 2021

"La ciudad y los perros" sufrió otra pérdida

El 28 de mayo de este año, el actor peruano Juan Manuel Ochoa falleció a los 63 años de edad. La sociedad cultural Inter Artis Perú confirmó la noticia a RPP Noticias. Como se recuerda, Ochoa fue mayormente conocido por interpretar a ‘El Jaguar’ en “La ciudad y los perros” (1985), la recordada adaptación cinematográfica de la novela de Mario Vargas Llosa que fue dirigida por Francisco Lombardi.

“Lamentamos anunciar el fallecimiento de: Juan Manuel Ochoa. Actor, afiliado y amigo. Nos regaló actuaciones impecables llenas de intensidad y aplomo. Siempre en nuestros recuerdos. Descansa en paz”, anunció Inter Artis Perú desde su cuenta oficial en Facebook.

Juan Manuel Ochoa se encontraba delicado de salud desde el 2020: un cáncer a las amígdalas le provocó severos problemas como resultado de la enfermedad. Su esposa Roxana Portugal fue el gran soporte del artista peruano durante los episodios más duros de su vida.