¿Sin planes para este fin de semana? La Feria del Libro del Bicentenario tendrá lugar para comentar todo sobre el freestyle nacional e internacional. Esta actividad se realizará el domingo 28 a las 5:00 p.m. en el auditorio Chabuca Granda del Parque Kennedy de Miraflores.

El evento organizado por Editorial Planeta contará con la presencia de dos reconocidos raperos, Hague y Colocho, quienes realizarán un espectáculo de rap gratuito para los asistentes junto al host Camaleón.

Asimismo, comentarán pasajes de su vida, las competencias y campeonatos del género que se vienen el próximo año, cómo iniciaron en este mundo y sobre el lanzamiento del primer y único libro en su género Freestyle Revolution publicado recientemente por Urban Roosters. Por su parte, durante el encuentro se contará también con la presencia de Dj Peku.

Durante el evento se respetarán todos los protocolos de bioseguridad estipulados por el Ministerio de Salud. Capacidad limitada.

Actividades de la Feria del Libro del Bicentenario

Sábado 27 de noviembre

Presentación de libro: Veterinario en casa

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: Auditorio Bryce Echenique. Parque Kennedy, Miraflores.

El veterinario Pancho Cavero compartirá con sus lectores el último libro publicado en medio de la pandemia ‘Veterinario en casa’, una guía práctica y completa para cuidar de tu mascota en todas las etapas de su vida.





Evento: Editar, escribir y promover: Diálogo con Carlos J. Aldazábal

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Auditorio Alfredo Bryce Echenique

Los últimos poemas publicados por Carlos Adazábal son Piedra al pecho (Valparaíso, 2013), Camerata carioca (Valparaíso, 2016), Mauritania es un país con nieve (Algaida, 2019) y Paraje (el suriporfiado, 2021). Sus más recientes reconocimientos que ha obtenido son el XLIII Premio Ciudad de Irún de Poesía en Castellano (País Vasco, España, 2019) y el Premio Olga Orozco (Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, 2021). Cabe destacar, que su poesía ha sido traducida a varios idiomas e incluida en antologías nacionales y extranjeras.

Domingo 28 de noviembre

Presentación de libro: Días contados

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Auditorio Alfredo Chabuca Granda. Parque Kennedy, Miraflores.

Los periodistas Luis Jochamowitz y Rafaella León, presentarán en el marco de la feria ‘Días contados’, un libro que aborda sobre la lucha, derrota y resistencia del Perú en la pandemia ¿Cómo las autoridades tomaron las decisiones que repercutiría en la vida de millones de peruanos?

