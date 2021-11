La Feria de Libro del Bicentenario se realiza en el Parque Kennedy y desde este viernes 26 al domingo 28 de noviembre tienen actividades por su última semana. | Fuente: Difusión

¿Aún no asistes a la Feria de Libro del Bicentenario? A continuación te compartimos las actividades para toda la familia que se llevarán a cabo este último fin de semana.



Actividades de la Feria del Libro del Bicentenario

Viernes 26 de noviembre

Presentación de libro: La venganza de las barbies y otros cuentos

Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Auditorio Bryce Echenique. Parque Kennedy, Miraflores.

El reconocido empresario Pablo de la Flor presentará su más reciente libro ‘La venganza de las barbies’, se trata de dieciséis relatos, que transitan entre un realismo descarnado y un registro fantástico, que exploran temas que nos compelen por su universalidad.

Sábado 27 de noviembre

Presentación de libro: Veterinario en casa

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: Auditorio Bryce Echenique. Parque Kennedy, Miraflores.

El veterinario Pancho Cavero compartirá con sus lectores el último libro publicado en medio de la pandemia ‘Veterinario en casa’, una guía práctica y completa para cuidar de tu mascota en todas las etapas de su vida.

Domingo 28 de noviembre

Presentación de libro: Días contados

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Auditorio Alfredo Chabuca Granda. Parque Kennedy, Miraflores.

Los periodistas Luis Jochamowitz y Rafaella León, presentarán en el marco de la feria ‘Días contados’, un libro que aborda sobre la lucha, derrota y resistencia del Perú en la pandemia ¿Cómo las autoridades tomaron las decisiones que repercutiría en la vida de millones de peruanos?

