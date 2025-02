Periodista de RPP participará en la Fiesta de la Candelaria 2025 [VIDEO]

Jorge López, periodista y coordinador de la sección Regiones de RPP, bailará por primera vez en la celebración más importante del calendario jubilar de Puno y nos contó cómo va su experiencia.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El periodista y coordinador de la sección Regiones de RPP, Jorge López, participará por primera vez en la tradicional Fiesta de la Candelaria en Puno. Como integrante de la Asociación de arte cultura y folklore Caporales de Siempre - Pitones, López se presentará demostrando su pasión por la danza y la cultura.

En conversación con el programa Encendidos, de RPP, destacó el esfuerzo físico y la preparación necesaria para participar en este evento. "Físicamente estamos preparados, pero hay que batallar con la lluvia y la altura. Para esos días ya estamos más adaptados. Tomamos mate de muña y un caldito para fortalecernos", dijo.

Asimismo, resaltó la importancia de la gastronomía puneña como parte de la experiencia cultural de la festividad. "Otro motivo de conocer Puno es probar su gastronomía", agregó.

Pasón por la danza y el caporal

Jorge López expresó su entusiasmo por participar en la festividad y su amor por la danza, especialmente el caporal. "Siempre me gustó la danza desde pequeño y luego me enamoré de los caporales: la fuerza, la energía, la vibración y la unión grupal. Es un proceso largo y fuerte; desde diciembre de 2024 teníamos ensayos continuos y en enero de este año eran diarios", explicó.

La tradición indica que se debe bailar tres años en La Candelaria. "Por ejemplo, mi compañero Carlos tiene 23 Candelarias, yo soy un chibolo a su lado", dijo entre risas, destacando el compromiso y dedicación que implica la participación en esta festividad.

La devoción y el significado de la Candelaria

Carlo Escalante, compañero de López e integrante de los Pitones, resaltó la devoción y el significado espiritual de la danza en la Candelaria. "Cada año se vive con una magia distinta. Bailamos para agradecer a la Mamita todo lo que nos ha brindado", comentó. Por otro lado, indicó que la festividad también es una oportunidad para fraternizar con otras agrupaciones y compartir la tradición con más personas. "Vengo con la promesa de traer más devotos, de compartir la devoción que nos han enseñado", señaló.

¿Qué motivó a Jorge López para bailar en la Candelaria?

López explicó que su amor por la danza y la energía grupal lo impulsaron a participar en la Candelaria. "Todo se contagia. La energía grupal es impresionante, a veces ensayamos 60 u 80 personas bailando y guapeando (gritos de estimulación en la danza). Es una sensación hermosa", afirmó.

Su pasión por la danza nació desde la infancia, influenciado por su madre, quien también baila y proviene de la selva. "En el colegio quería entrar a la danza, pero me inclíné por la música ya en la universidad me enamoré del caporal. Aprecio la cultura, no es bailar por bailar, es una expresión, eso me gusta y me llena", concluyó.

Informes RPP Vuelve a Puno la festividad de la virgen de la Candelaria Puno se vuelve a vestir de fiesta por la realización de su tradicional festividad de la Virgen de la Candelaria que se realizará luego de tres años debido a la pandemia y protestas sociales. Blas Condori, periodista de RPP en Puno, nos cuenta la riqueza de esta celebración. Leer más Compartir Informes RPP Share 00:00 · 00:00