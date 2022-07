Fiestas Patrias: DJ Dmandado y los 10 beats más representativos que incluyen música peruana

Perseo Aarón Velásquez Elías mejor conocido como DJ Dmandado, es un beatmaker, productor y dj peruano que forma parte de la FMS Perú. | Fuente: Urban Roosters

Las batallas de freestyle en Perú existen desde hace muchos años y los MCs forman parte importante del circuito, sin embargo, hay una persona que hace que los enfrentamientos tengan musicalidad. En nuestro país Aarón Velásquez es un conocido productor musical, pero cuando se sube al escenario y pone las manos en los platos, se convierte en DJ Dmandado.

Considerado como el MVP de las jornadas de la FMS Perú no solo se encarga mezcla sus beats en vivo, sino que fusiona las clásicas canciones peruanas que muchos gritan a todo pulmón como 'Contigo Perú' y que varios zapatean sin parar, como 'Ojos azules', con hip-hop.

"Al escucharlos, ya se sienten identificados totalmente con Perú", dijo DJ Dmandado en conversación con RPP Noticias. Esto no solo ha quedado en los oídos de los freestylers nacionales, sino que cruzó fronteras. Grandes exponentes de la escena como el mexicano Aczino y el argentino Klan han tenido el honor de batallar con uno de los instrumentales del beatmaker nacional y han quedado sorprendidos.

"He tenido la oportunidad de tocar frente a varios exponentes extranjeros en diferentes torneos aquí en Lima y estuvieron a gusto con el trabajo que he venido haciendo", agregó.

El proceso creativo de DJ Dmandado

DJ Dmandado viene trabajando con sus creaciones desde el 2009, pero la FMS Perú le ha brindado esa pantalla para demostrar que su música va a otro nivel y le ha permitido la internacionalización. Sin embargo, a pesar de que ya tiene experiencia, considera que fusionar música peruana con hip-hop es cosa de otro mundo.

"Primero se tiene que ver qué se va a hacer, como si vas a samplear (tomar una muestra de un sonido grabado para reutilizarla) o hacer una creación, después trato de implementar cosas. Así como puedo hacerlo en un solo día, puedo tardar semanas porque no me siento seguro, quizá porque tengo que perfeccionarlo o no me gusta cómo quedó", agregó.

La FMS Perú tiene hasta el momento seis jornadas en su segunda temporada, pero desde el año anterior, su trabajo ha sido reconocido por sus colegas como los DJs Zone y Stuart de Argentina, así como el español Verse. A pesar de que hasta el momento no ha estado en ligas internacionales -como Red Bull Batalla o FMS Internacional- sus compañeros y freestylers le han brindado su apoyo y saben que pronto estará representando a Perú en los torneos mencionados:





"Me dijeron que algún día mi trabajo iba a ser recompensado y yo confío, creo que eso paso a paso se va ir dando. Tengo fe", destacó DJ Dmandado.

Beats de DJ Dmandado con ADN peruano

Con motivo a Fiestas Patrias y para celebrar esta fecha con harto freestyle, haremos un repaso de los 10 beats más representativos de DJ Dmandado que le dedicó al país que tanto ama.

1. Ojos azules - Manuel Casazola Huancco

La FMS Perú estuvo llena de música peruana y uno de los más recordados se dio el año pasado en la primera temporada de la liga nacional. DJ Dmandado fusionó el tema 'Ojos azules' con hip-hop para el minuto de presentación de Jaze en la FMS Internacional 2020.

El origen de 'Ojos azules' tiene diferentes versiones. El registro de la composición fue realizado en 1947 en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) por el músico boliviano Gilberto Rojas, pero hay otras hipótesis que plantean que originalmente se trata de una canción popular andina presente en la tradición oral de sus habitantes.

Este tema también es interpretado en huayno y fue el peruano Manuel Casazola Huancco quien la hizo popular en nuestro país. La canción traspasó fronteras ya que la cantante Violeta Parra durante su concierto en Ginebra en 1965.

2. Contigo Perú - Arturo 'Zambo' Cavero

Esta reconocida canción peruana fue escita por el compositor Augusto Polo Campos y quedó inmortalizada en la guitarra de Óscar Áviles y en la voz de Arturo 'Zambo' Cavero. 'Contigo Perú' también formó parte de las batallas de freestyle y el minuto de Jota vs Jaze en la jornada 1 de la FMS Perú 2020 fue testigo de ello.

'Contigo Perú' nació en 1977 luego de que el general Augusto Vinatea, por encargo del entonces presidente Francisco Morales Bermúdez, acudiera a Augusto Polo Campos para pedirle crear otro éxito que pueda ser usado para alentar a la Selección Peruana. El tema fue compuesto en 15 minutos.

3. Mozo, deme otra copa - Iván Cruz

El minuto libre de Nekroos vs Skill en la jornada 7 de la FMS Perú 2020 tiene como beat un fusión de 'Mozo, deme otra copa' de Iván Cruz con unos sonidos de hip-hop. En esta ocasión, Nekroos perdió, pero destacó su puesta en escena y las rimas 'hirientes' que fue capaz de soltarle a sus contrincante.

En cuanto a la canción, el compositor es llamado El Ídolo del Bolero, ha sido ganador de 12 discos de oro y varios de platino. Iván Cruz tiene una larga trayectoria, pero ese no es su nombre, el real es Víctor Francisco de la Cruz.

Su familia lo llamó 'Iván' de cariño y contó una anécdota de cómo nació su nombre artístico: "Ya desde muy niño tuve mis enamoraditas. Mi abuelo (Víctor De La Cruz) fue así, mi papá (Vidal De La Cruz) fue así y yo también fui así. Todos eran mujeriegos... una vez una chica preguntó por mí y mi tío le dijo: Se llama Iván, en alusión al zar ruso Iván ‘El Terrible’. Y desde entonces me decían Iván. Desde pequeño era terrible", dijo para Radio Central.

4. Mis cenizas - Arturo Zambo Cavero

En agosto de 2020, Nekroos y Skill no pudieron batallar por problemas de salud así que para no dejar un espacio vacío en la jornada 2 de la FMS Perú 2020, Diego MC vs Piero Pistas dieron una batalla de exhibición.

En este encuentro, DJ Dmandado tenía preparado una mezcla de hip-hop con 'Mis cenizas' de Arturo 'Zambo' Cavero. La canción compuesta por César Velásquez es de una experiencia propia y surgió durante una charla de atardecer con el cantante criollo en el mar de Punta Negra.

"Lo vi entristecido ante el paisaje y le pregunté si se siente bien. Me dijo que estaba embebecido, entristecido por este atardecer. Además estoy subidito de peso y yo creo que el día que me muera mis amigos no van a poder cargarme. Me gustaría que mis cenizas vengan todas vengan al mar", contó a Andina.

5. Soy muchacho provinciano - Chacalón y la Nueva Crema

La batalla entre Stick y Litzen en la jornada 3 de la FMS Perú 2020 tuvo su toque de chicha ya que DJ Dmandado no tuvo mejor idea que hacer más popular 'Soy muchacho provinciano', el tema de Lorenzo Palacios Quispe, más conocido como 'Chacalón', para esta fecha de la liga nacional.

Ambos participantes que han destacado en las plazas, se dejaron llevar por el beat para darse con todo en los minutos libres a pura sangre.

El compositor Juan Rebaza Cardenas le cedió la letra a 'Chacalón' y su grupo 'La Nueva Crema' para que le cantara y sea símbolo de la Lima de los migrantes. Sin embargo, la canción ha sido versionada alrededor de 600 veces por artistas peruanos que no son de la capital.

6. Esta es mi tierra - Eva Ayllón

Jaze, HBD, Stick, Strike, Lyrico y DJ Dmandado se unieron para lanzar un tema que saió a propósito de la pandemia y de cómo los peruanos deben cuidarse para evitar el contagio de la COVID-19. Si bien no se trata de una batalla, la letra es improvisación de reconocidos freestylers como Jaze, Stick y Strike.

Además de HBD, reconocido comunicador y jurado de la FMS Perú. También se encuentra Lyrico quien es un grande en el movimiento del hip-hop nacional y es host en diferentes competencias de free. Es así que el DJ tomó una de las canciones nacionales más emblemáticas de Eva Ayllón para musicalizar el mensaje.

'Esta es mi tierra' es un tondero compuesto por Augusto Polo Campos donde describe en su letra la geografía del Perú. Iniclamente fue compuesto para un programa que se transmitía en Panamerica Televisión que llevaba el mismo nombre de la canción, pero luego se convirtió en una canción de orgullo para muchos.

7. Marinera norteña

El minuto libre de Jota vs Skill en la jornada 3 de la FMS Perú 2020 tuvo como protagonista a la marinera norteña. DJ Dmandado combinó el sample con su creación en los platos para adornar la batalla entre estos dos grandes. En cuanto a los compositores de este baile peruano son varios, pero todos tienen un ritmo ágil, coqueto donde se muestra a una pareja de bailarines insinuando un interés amoroso.

Como bien dice su nombre, esta danza se baila mayormente en los departamentos de Trujillo, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Es más, cabe resaltar que, antes de la guerra con Chile, se le conocía como 'La Chilenita', porque tenía como origen la zamacueca, pero después de la Guerra del Pacífico, se cambió el nombre a 'Marinera', en honor a la Marina de guerra del Perú.

La primera marinera que se escuchó en nuestro país -y la más conocida- es la 'Concheperla'.

8. El cóndor pasa - Daniel Alomía

'El cóndor pasa' se hizo presente en la jornada 3 de la FMS Perú 2020 cuando Jaze y Choque se batían a duelo en el escenario. Compuesta por el huanuqueño Daniel Alomía Robles hace 109 años, esta canción se prestó justamente para la batalla que se iba a presenciar en ese entonces.

Ambos freestylers necesitaban ganar para llevarse los tres puntos. Recordemos que Jaze no tuvo buen desempeño al inicio de la liga nacional por lo que debía reinvindicarse en las siguientes jornadas. Es así como DJ Dmandado tomó la melodía de este temma para hacerlo beat.

'El cóndor pasa' no tiene letra en su composición; sin embargo, dice mucho. Son sus acordes, profundos y sublimes, más que suficientes para estremecer y teñir de blanco y rojo el corazón de todo aquel que tiene la dicha de oír esta melodía. Este tema ha conseguido posicionarse no solo en el corazón de los peruanos, sino también en la memoria de millones de personas en el planeta.

9. Chuklla - Waskar Amaru

Esta canción es probablemente la menos conocida y casi no ha llegado a oídos de los peruanos. Por ese motivo, DJ Dmandado, con su gran bagaje musical, combinó 'Chuklla', interpretado por Waskar Amaru (seudónimo de Julio Melo Bautista) cantante que nació en Juliaca, una pequeña ciudad peruana situada entre el lago Titicaca y las ruinas de Macchu Picchu; con el hip-hop.

Esta melodía inca fue precisa para la batalla entre los campeones de las ligas peruanas -tanto en las plazas como en eventos a gran escala como la Red Bull Batalla- en este formato de la FMS Perú.

10. Danza de tijeras

Para el minuto de presentación del freestyler Venti en Perú Calle 2020, DJ Dmandado usó la melodía de la Danza de tijeras. Este baile se difunde de generación en generación y es un homenaje a las montañas protectoras o apus que cuidan del pueblo.

Las herramientas que los danzantes llevan en las manos no son tijeras, sino son dos hojas de metal, pero hacen alusión a esta herramienta que significa la rutpura de la explotación. En la melodía del DJ nacional se escucha los instrumentos simbólicos de la canción como el arpa y el violín.

la Danza de tijeras se lleva a cabo durante los meses de temporada seca y tiene como origen en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y el norte de Arequipa, que coinciden con las fases principales del calendario agrícola. Así, representa una forma ritual de celebrar las divinidades andinas ligadas a la naturaleza, como el Sol (Inti) y la Luna (Quilla).





