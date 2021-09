FMS Internacional 2021: El youtuber peruano HBD será juez en el campeonato de freestyle. | Fuente: Instagram | Fotógrafo: Fiorella Alvarado

HBD, reconocido youtuber peruano y creador de contenido más importante de la escena local e internacional del freestyle, será jurado en la FMS Internacional 2021.

De acuerdo con la publicación de Urban Roosters en sus redes sociales, Humberto Bejarano Delgado -su nombre verdadero- arribará en Madrid, España, para demostrar por qué es el juez más importante de la escena local tal y a él se unirá Juan Ortelli (Argentina), Soen (España), Danger (México), Inefable (Chile) y Noult (España).

Esta confirmación llega después de que Asier Fernández, CEO de UR, comentará en vivo que tenía en sus planes a HBD como jurado de este evento. Fue en esa entrevista que destacó su trabajo y ese fue el mayor motivo por considerarlo en el panel de la FMS Internacional 2021.

“Ya que te tengo adelante, quiero felicitarte por tu gran desempeño este año, has sido uno de los más destacados por parte de la comunidad y por mucho los freestylers que has juzgado. Has tenido calificaciones buenas por tu trabajo, así que enhorabuena. Al final de la internacional hay que premiar esa constancia y ese trabajo durante el año y a nosotros nos encantaría que puedas venir”, dijo a inicios de julio de este año.

Urban Roosters anuncia a los jueces de la FMS Internacional 2021. | Fuente: Urban Roosters

Así serán los grupos para la FMS Internacional 2021

JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE

Grupo de Reservas: Wolf, Joqerr, Tirpa, Yoiker y Skill.

Grupo D: Pepe Grillo, Papo, Zasko, Strike y Rapder.

Grupo E: Mnak, Jaze, Garza, Mecha y Acertijo.



VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE

Grupo C: Nitro, Nekroos, Skiper, Klan y Gazir.

Grupo A: Reserva 2, RC, Jota, Jokker y Nacho.

Grupo B: Sweet Pain, Reserva 1, Stick, Reserva 3, Lobo Estepario.

Con lo programado por Urban Roosters, se evitará que compitan dos freestylers de la misma nacionalidad en un mismo grupo en la FMS Internacional 2021.

