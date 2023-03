La gran final de la FMS Internacional 2022 tendrá a Gazir, el frestyler español y último campeón. | Fuente: Twitter

Conoce todos los detalles, como el horario según tu país, dónde y cómo ver la final de la FMS Internacional 2022 que se realizará en Bogotá, Colombia. Gazir es el último campeón, por lo que buscará defender su título. ¿Habrá bicampeonato?

Play offs

11 de marzo: Habrá 12 batallas que se enfrentarán 1vs1. Los 24 freestylers serán los 12 ganadores del primer corte más los 12 clasificados del segundo. Los 12 ganadores se clasificarán para la gran final. El mismo día, los 12 perdedores tendrán una última oportunidad, se enfrentarán entre ellos y finalmente tres pasarán a la gran final de la FMS Internacional 2022.

Gran final de la FMS Internacional 2022

12 de marzo: El resultado nos da 16 participantes: los 12 ganadores iniciales, más los 3 del repechaje más el ganador del pasado año Gazir.

¡DJs oficiales para los Play Offs! 🎹🎧



El sábado 11 de marzo estarán @dj_dmandado 🇵🇪 y @djatenea 🇨🇱 en la jornada que definirá a los clasificados a la gran final el 12 de marzo 🔥 pic.twitter.com/i8DBWdPqq2 — #URBANROOSTERS (@urbanroosters) March 3, 2023

Fecha y hora para ver la FMS Internacional 2022

El sábado 11 y domingo 12 de marzo se llevará a cabo la final de la FMS Internacional 2022. La cita será en la Gran Carpa de las Américas, local ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. Ahí recibirá a los MCs de cada liga nacional. La primera fecha serán los play offs y la segunda, será la final.

¿Dónde ver EN VIVO la FMS Internacional 2022?

El evento EN DIRECTO será transmitido por Youtube a través de la cuenta de Urban Roosters.



FMS Internacional 2022: horarios en el mundo



Perú: 4:00 p.m.

Ecuador: 4:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

México: 4:00 p.m.

Bolivia: 5:00 p.m.

Venezuela: 5:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 5:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Brasil: 6:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

Vijay Kesh va a la gran final de la FMS Internacional 2022

Vijay Kesh demostró su talento y habilidad en el freestyle al vencer a Mnak en la jornada 2 de la FMS Internacional 2022 en mayo de 2022. Su batalla contra el español fue la última de la fecha por lo que generó expectativa.

Tras una ardua decisión del jurado y con una réplica detrás, el rapero del Rímac se llevó la victoria, por lo que pasa directamente a la final de la FMS Internacional. Vijay Kesh es el primer peruano en pasar a esta ronda.

"Antes que nada, tengo que darle razón a Mnak, no tiene la culpa de donde nació, cuando uno está acá, el otro pone un tema y el otro responde, no es nada personal", dijo el freestyler de la FMS Perú, quien en su batalla hablaron sobre el oro que robó España a Perú, un recurso bastante usado cuando hay enfrentamientos entre peruanos y españoles.

Luego de que el peruano tomara el micro para agradecer a México por su cariño y para pedirle disculpas a su colega por tocar ese tema que no ha sido personal, alguien le arrojó un objeto al escenario. Los reflejos de Vijay Kesh hicieron que no le diera directamente en la cara, ya que logró esquivarlo. El Mc del Rímac solo atinó a preguntar '¿Qué pasó?' y prefirió no terminar de hablar para retirarse al backstage.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que sucede algo así, pues en la Red Bull Batalla que se realizó en Perú en el 2016, el público nacional le aventó una botella con agua a Aczino.

