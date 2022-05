El freestyler peruano Nekroos no pudo vencer a Blon en la jornada 1 de la FMS Internacional 2022. | Fuente: Twitter

Tras perder su batalla contra Blon en la jornada 1 de la FMS Internacional 2022, Nekroos envió un mensaje por medio de sus redes sociales después de su derrota y aseguró sentirse triste por no darle una alegría a Perú, luego de que no clasificara a la final.

“Una vez más quiero agradecerle a Dios por toda la fuerza que me da para seguir y darme la oportunidad de mostrarle al mundo el don que me dio. Hoy me tocó una batalla muy dura y estoy muy triste de no haber podido clasificar, pero esto es así, en la vida se gana y se pierde y hoy tocó perder”, escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Nekroos confesó sentirse orgulloso del público español: “Ellos me han dejado claro el amor y el respeto que me tienen y eso me hace sentir muy orgulloso porque me lo he ganado a pulso”, continuó.

Finalmente, el freestyler peruano agradeció a sus seguidores peruanos por el apoyo en su batalla contra Blon. “Agradecer a la gente de mi país por todos los mensajes lindos y todo el aguante que me están dando, sepan ustedes qué deje todo en el escenario y seguiremos mejorando para clasificarnos en el próximo corte”, concluyó.

Nekroos vs Blon en la jornada 1 de la FMS Internacional 2022

La primera batalla que se vivió en Valencia este sábado 14 de mayo fue entre el peruano Nekroos vs. Blon (España) en la jornada 1 de la FMS Internacional 2022 en la fase clasificatoria.

Estando el español de local, ya que fue un plus para su presentación pues el público lo apoyó, eso no significó que Nekroos no demostrara lo que sabe hacer. A pesar de todo su esfuerzo, el jurado votó a favor de Blon, que ganó directamente.

Esta primera batalla entre Nekroos vs. Blon no es algo de ahora, ya se habían visto las caras. En el 2018, ambos batallaron en la LFP donde el peruano derrotó a su rival, cuatro años después, el español cobró su revancha en un contexto totalmente diferente donde demostró que su nivel ha aumentado, por lo que esta victoria lo llevó a la final de la FMS Internacional 2022.

