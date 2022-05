Stick perdió contra Teorema (Chile) en la jornada 1 de la FMS Internacional 2022. | Fuente: Twitter

La primera batalla que se vivió en Valencia fue entre el peruano Nekroos vs Blon (España) en la jornada 1 de la FMS Internacional 2022 en la fase clasificatoria.

Siendo estando español de local fue un plus para su presentación ya que el público lo apoyó, no obstante, eso no significó que Nekroos no demostrara lo que sabe hacer. A pesar de todo su esfuerzo, el jurado votó a favor de Blon que ganó directamente.

Esta primera batalla entre Nekroos vs Blon no es algo de ahora, ya se habían visto las caras. En el 2018, ambos batallaron en la LFP donde el peruano derrotó a su rival, cuatro años después, el español cobró su revancha en un contexto totalmente diferente donde demostró que su nivel ha aumentado por lo que esta victoria lo llevó a la final de la FMS Internacional 2022.

Blon (España) venció directamente a Nekroos (Perú) en la primera batalla de la jornada 1 de la FMS Internacional 2022. | Fuente: Twitter

Teorema le ganó directamente a Stick en la FMS Internacional 2022

El chileno Teorema le ganó al peruano Stick en su batalla de la jornada 1 de la FMS Internacional 2022. Ambos son considerados los mayores representantes de su país ya que tienen en su poder innumerables trofeos y cinturones de campeonatos de freestyle.

Así como sucedió con Nekroos vs Blon, Teorema vs Stick ya habían batallado antes. Ambos se enfrentaron también en el 2018 en la semifinal internacional de Sangre Inca donde el peruano logró vencer a su contrincante. Cuatro años después, el chileno "logró su venganza" en esta competencia, sin embargo, dejó en claro que no estaba de acuerdo con el resultado.



"Te lo digo al tiro, hermano, mirándote a los ojos. Yo considero que era una réplica, no es por desmerecer el trabajo del jurado, pero bueno, todo bien. Por respeto a él -en referencia a Stick- debíamos seguir", dijo el chileno.

En su respuesta, el tricampeón de la Red Bull Perú le agradeció por sus palabras y se dirigió al público de Valencia: "Muchas gracias por permitirme estar aquí, gracias por escucharme", finalizó.

Teorema (Chile) venció a Stick (Perú) y obtuvo su pase a la gran final de la FMS Internacional 2022. | Fuente: Twitter





