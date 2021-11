Jaze vs Kian son la quinta batalla de la Jornada 2 de la FMS Perú 2022. | Fuente: Twitter

Jaze vs Kian son la quinta batalla confirmada para la FMS Perú 2022 Jornada 2. El actual campeón de la FMS Perú se medirá en talento con el recién ascendido que lleva una sola victoria en la liga, caso contrario al del intérprete de 'Al mango' que lleva 9 enfrentamientos ganados en las dos temporadas hasta el momento.

¿Podrá Kian romper la racha? Este cara a cara nos dará muchos skills, además, los dos tienen una técnica que dejarán rimas inolvidables.

Cabe resaltar que, hasta el momento, Jaze es el líder de la tabla de posiciones y Kian está en el puesto 5, si llegara a ganar los 3 puntos de su batalla, podría ocupar el lugar de su compañero.

¿Quiénes se enfrentarán en la cuarta batalla de la FMS Perú 2022 Jornada 2?

La cuarta batalla confirmada para la Jornada 2 de la FMS Perú 2022 será entre Stick y Vijay Kesh. El tricampeón de la Red Bull Perú tendrá un gran enfrentamiento con el representante del Rímac y sus respuestas darán mucho de qué hablar.

Trujillo será testigo de este versus el próximo 20 de noviembre donde 12 de los mejores freestylers subirán al escenario para hacer vibrar al público con sus rimas.

¿Cuándo es la Jornada 2 de la FMS Perú 2022?

La Jornada 2 de la FMS Perú 2022 se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre y para esta fecha Trujillo será la sede. Para esta segunda temporada, los freestylers peruanos enrumbarán hacia el norte del Perú para mostrar su talento frente al público.

Cabe resaltar que esta vez también contará con presencia de los fanáticos y el aforo es limitado. La primera fecha dejó las expectativas muy altas en cuanto a realización y esta vez no será la excepción.

