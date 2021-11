Metz será el host y DJ Dmandado serán los responsables de amenizar y poner las bases en la FMS Perú 2022 Jornada 2. | Fuente: Twitter

El sábado 20 de noviembre se realizará la Jornada 2 de la FMS Perú 2022 donde el enfrentamiento entre Jota vs BlackCode es una de las más esperadas.

Esta vez, serán 12 competidores nacionales que se enfrentarán fecha a fecha para lograr llevarse el tan ansiado anillo de oro y poder levantar la copa. Cabe resaltar que ahora sí habrá público presente.

Cómo hora, dónde y cómo ver la segunda jornada de la FMS Perú 2022.

Fecha y hora para ver la FMS Perú 2022 Jornada 2

El sábado 20 de noviembre se llevará a cabo la Jornada 2 de la FMS Perú 2022. La cita será en Trujillo desde las 3:00 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO la FMS Perú 2022?

El evento EN DIRECTO será transmitido por Youtube a través de la cuenta de Urban Roosters.

FMS Perú 2022 Jornada 2: horarios en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 4:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables

Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.