Siendo local, Jota se enfrentará a BlackCode en Trujillo por la Jornada 2 de la FMS Perú 2022 que se realizará este 20 de noviembre. | Fuente: Instagram

La Jornada 2 de la FMS Perú 2022 está cada vez más cerca. Este sábado 20 de noviembre se vivirá en Trujillo la segunda fecha donde la tercera batalla será entre BlackCode y Jota.

Esta vez, el freestyler de Pacanga tendrá un plus a su favor ya que será local por lo que el representante venezolano sabe que tiene que dar el 200% en su enfrentamiento. ¿Le perjudica el público?

“Ya no, estoy acostumbrado a jugar de visitante, el público es bueno, pero hay personas que siempre apoyarán”, dijo BlackCode a RPP Noticias en conferencia de prensa previo a la Jornada 2.

“Ya sabemos que Jota es canchero (amigable), hace fiesta y yo voy más al cuello, entonces son personalidades distintas en la batalla, yo me siento apto para batallar”, agregó el freestyler quien aseguró que su compañero trujillano es todo un personaje.

“Tiene puesta en escena, punchline, yo creo que hay que ir conciso y directo, sin tanta vuelta”, sostuvo.

BlackCode habla sobre la 'localía' de Jota ya que la Jornada 2 se realizará este 20 de noviembre en Trujillo. | Fuente: RPP Noticias

¿Cuándo es la Jornada 2 de la FMS Perú 2022?

La Jornada 2 de la FMS Perú 2022 se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre y para esta fecha Trujillo será la sede. Para esta segunda temporada, los freestylers peruanos enrumbarán hacia el norte del Perú para mostrar su talento frente al público.

Cabe resaltar que esta vez también contará con presencia de los fanáticos y el aforo es limitado. La primera fecha dejó las expectativas muy altas en cuanto a realización y esta vez no será la excepción.

