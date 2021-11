Las 6 batallas de la Jornada 2 de la FMS Perú 2022 generaron gran expectativa en la liga nacional | Fuente: Instagram

La Jornada 2 de la FMS Perú 2022 se realizó en Trujillo y dejó las expectativas muy altas sobre la competencia nacional de freestyle. Esta segunda fecha trajo consigo unas grandes batallas como la de Jota vs BlackCode. Después de las 6 batallas que se presenciaron el sábado 20 de noviembre, así quedó la tabla de posiciones.

Batallas de la Jornada 2 de la FMS Perú 2022

1. Diego Mc le ganó a Strike

2. Jota le ganó a BlackCode tras una réplica

3. Nekroos le ganó a Jair Wong tras una réplica

4. Vijay Kesh le ganó a Stick

5. Skill le ganó a Ghosttras una réplica

6. Kian le ganó a Jaze tras una réplica

Así quedó la tabla de posiciones de la Jornada 2 de la FMS Perú 2022. | Fuente: Twitter

Tabla de posiciones Jornada 2 FMS Perú 2022

La jornada comenzó fuerte con el enfrentamiento entre Diego Mc y Strike, quienes demostraron tener un buen nivel. Tras una gran batalla, fue el de La Victoria el que ganó los 3 puntos.

Después tuvimos el encuentro entre Jota vs BlackCode, en el cual el MC trujillano hizo respetar la casa.

El tercer versus lo protagonizaron Nekroos y Jair Wong, ambos de la old school, quienes hicieron vibrar el escenario. El primer mencionado se llevó dos puntos en la tabla de posiciones.

La siguiente batalla sorprendió a muchos ya que Vijay Kesh venció a Stick, el tricampeón de la Red Bull Perú. Ya para finalizar, Skill demostró su talento una vez más frente a Ghost, donde no faltó el punchline.

La misma sorpresa causó Kian, el recién ascendido, luego de que le ganara a Jaze en la Jornada 2 de la FMS Perú 2022.

