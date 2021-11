La final internacional de Supremacía MC 2021 se realizará el 12 de diciembre y contará con grandes exponentes del freestyle mundial. | Fuente: Composición

Este año, Supremacía MC se realizará en Perú después de casi 2 años y el próximo 12 de diciembre viviremos una final internacional de freestyle.

Este evento contará con la presencia de 15 campeones nacionales de distintos países en donde se desarrollan sus clasificatorias, entre los países seleccionados están República Dominicana, México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Puerto Rico.

Como se recuerda, Chuty, nuestro campeón internacional 2018, vuelve a Supremacía MC 2021 para intentar coronarse como campeón internacional una vez más. También contaremos con el regreso a los escenarios de Teorema y la revelación femenina del freestyle, Marithea.

Final internacional 🌎🏆

12 diciembre 🇵🇪😱 pic.twitter.com/LYupUijUU0 — Supremacía Mc (@supremacia_mc) November 10, 2021

¿Quiénes competirán en Supremacía MC 2021?

- Mecha (Argentina)

- Klan (Argentina)

- Ghetto (Guatemala)

- Lobo Estepario (México)

- Nitro (Chile)

- Teorema (Chile)

- Skill (Perú)

- Nekroos (Perú)

- Marithea (Colombia)

- Chuty (España)

El dato

- Fecha: 12 de diciembre

- Hora: 2 p.m. (hora peruana)

- Lugar: Centro de Convenciones 26.5 ubicado en kilómetro 26.5 de la Panamericana Sur, Lurín.

- Entradas: Se pueden encontrar en Joinnus desde 56 soles hasta 160. También puedes adquirir tus entradas por medio de su número de WhatsApp 976 707 006.

