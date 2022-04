Vijay Kesh es el freestyler favorito para ganar la temporada 2 de la FMS Perú 2022. | Fuente: Urban Roosters | Fotógrafo: Francisco Medina

Faltan pocos días para la jornada 4 de la FMS Perú 2022 y uno de los favoritos a ser campeón de la segunda temporada de la liga nacional es Vijay Kesh. El rapero del Rímac está ansioso por enfrentarse con Skill en la siguiente fecha y previo a ello, confesó a RPP Noticias en conferencia de prensa que ha visto un gran avance de lo que fue New Era hasta el VK que es ahora.

“Yo inicié como New Era, pero lo cambié porque me enteré de que así se llamaba una marca de gorras y me demandaron por el nombre”, dijo entre risas. “Me lo cambié porque Vijay es mi nombre real y Kesh es la mitad del nombre de mi hermano que es Vikesh, es el nombre de la persona que más quiero en la vida”, agregó.

Para Vijay, su a.k.a actual es lo que le representa, lo que quiere ser y con eso pudo transformar las ideas que tenía opacadas siendo New Era y que ahora puede presentarlas siendo Vijay Kesh.

“El cambio que he tenido es más que todo en flow y dejarme llevar y construir mis ideas en base a los 4x4, patrones, temáticas, minutos libres, ya no me concentro tanto en el formato sino en disfrutar de lo que hago y rapear con la palabra que me sale en pantalla, a mí me funciona”, comentó con miras a la jornada 4 de la FMS Perú 2022.

Vijay Kesh destaca el avance que ha tenido desde la temporada 1 de la FMS Perú como New Era hasta el freestyler que es actualmente. | Fuente: Urban Roosters | RPP Noticias

Vijay Kesh lanzará su primer álbum

Los freestylers nacionales tuvieron una pausa de dos meses entre la jornada 3 y 4 de la FMS Perú 2022 y este tiempo fue productivo para Vijay Kesh ya que le sirvió para componer las canciones de su primer disco.

Este material verá la luz el 22 de mayo de este año, día en el que el rimense cumple 22 años, por lo que siente que es una fecha especial a pesar de que es una persona escéptica:

“Van a escuchar ocho cosas locas y normales, cada pedazo de mi vida hasta ahora lo sacaré el día de mi cumple porque me representa. Soy escéptico, pero el 22 del 22 cuando cumpla 22 algo va a pasar y estoy poniéndole empeño como nunca”, dijo Vijay Kesh muy emocionado por su primer disco.

En este tiempo, el freestyler ha estado aprendiendo teoría musical y piano para poder producir todo su trabajo solo. Además, tiene su productora, su estudio. Asimismo, él graba, crea y edita hace sus videoclips, por lo que espera que sus fanáticos y seguidores disfruten su material.

