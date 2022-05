FMS Perú 2022 jornada 5: Diego Mc y Jota son la tercera batalla confirmada | Fuente: Twitter

Diego Mc y Jota se verán las caras en la jornada 5 de la FMS Perú 2022. Cabe resaltar que en este versus, los dos freestylers buscarán llevarse los tres puntos.

Como se recuerda, Diego viene de ganar contra Ghost en la jornada anterior, mientras que Jota perdió contra Nekroos. Ambos están pisándose los talones en la tabla de posiciones y harán lo posible para subir de puesto en cada evento.

Fecha de la jornada 5 de la FMS Perú 2022

La jornada 5 de la FMS Perú 2022 se realizará en el Jockey Club de Chiclayo el 5 de junio. Asimismo, las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir desde la plataforma de Joinnus.

Cabe resaltar que la liga peruana está recorriendo el país para que los fanáticos del freestyle puedan disfrutar del evento en vivo y no sea centralizado netamente en Lima como la temporada anterior.

Diego Mc y Jota son la tercera batalla confirmada de la jornada 5 FMS Perú 2022. | Fuente: Twitter

Primera batalla de la FMS Perú 2022 jornada 5

Nekroos y Skill son la primera batalla confirmada de la jornada 5 de la FMS Perú 2022. La liga nacional llegará a Chiclayo y ambos freestylers han demostrado gran nivel en las fechas anteriores y esta vez se verán las caras para medir su nivel.

Los dos han ganado sus últimas batallas y Nekroos viene de participar en la FMS Internacional en la cual ha tenido buen performance, pero no pudo conseguir una victoria. Por otro lado, Skill viene de vencer a Vijay Kesh, uno de los favoritos de la liga, en la cuarta fecha.

Vijay Kesh criticó a la organización de la FMS

“Tengo un par de cositas que decirle a la organización. Estoy molesto”, comenzó Vijay Kesh en su minuto de presentación de la jornada 4 de la FMS Perú 2022 que se realizó en Arequipa el pasado 30 de abril.

Esta vez, el rapero del Rímac confesó sentirse incómodo debido a cómo el público que asistió al evento no está en condiciones de disfrutar el show. “Cuando yo entro, un flow violento, qué pasa mi hermano, ¿han esperado demasiado y no se encuentran contentos? ¿Les llega el evento? ¿Han pagado como 200 y no le han dado ni asientos? Qué piensan, que la gente no se gasta”, continuó.

Pero eso no fue lo único que reclamó Vijay Kesh a la organización de la FMS, sino que también hizo un llamado de atención por el trato que recibieron en Arequipa: “FMS, basta. Encima nos traen de Trujillo para comer pasta (en alusión a la jornada 3). Nosotros pobrecitos y otros por ahí gasta que gasta. Si tanto les costó la entrada, al menos lo hubieran dado una canasta”, dijo.

