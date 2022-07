Ghost y Jaze son la quinta batalla confirmada de la jornada 6 de la FMS Perú 2022. | Fuente: Twitter

Jaze, el vigente campeón viene en una mala racha de resultados, sin embargo, buscará reponerse en esta jornada 6 de la FMS Perú 2022. Esta vez, el popular 'Jazito' llega con toda la predisposición de seguir sumando puntos en la tabla y no alejarse del que podría ser su segundo anillo.

Para este 9 de julio, su rival será Ghost, un freestyler que viene de fuera de la capital, y comparte ciudad con Jota; con un estilo agresivo y carismático, el MC

La jornada 6 de la FMS Perú 2022 se realizará en Piura. Asimismo, anunciaron que las entradas estarán a la venta y se pueden adquirir desde la plataforma de fmstickets.com desde el martes 14 de junio a las 9:00 a.m.

Cabe resaltar que la liga peruana está recorriendo el país para que los fanáticos del freestyle puedan disfrutar del evento en vivo y no sea centralizado netamente en Lima como la temporada anterior.

Jaze es freestyle y música

El 2021 ha sido un año de bastante experiencia para Jaze debido al gran trabajo que hizo con su disco 'Personalidad 7' y, a su vez, para mantenerse activo en las competencias de freestyle. El artista se ha dividido en dos para mostrar estas dos facetas en las que encontró pro y contras.

Por el lado del freestyle, “me siento feliz de decir que cuando compito lo disfruto por completo, yo disfruto por el lado más pacífico. Me siento pleno, feliz, tranquilo, porque el que me escucha me va a conocer. Soy yo mismo y más allá de los haters y de la gente que no quiere que haga eso, yo me mantengo firme en mi posición desde bastante tiempo”, aseguró.

De acuerdo con Jaze, hubo momentos en los que se sintió frustrado por lo que la gente cree que no le importa las competencias o no quiere ganar nada. “Pero claramente soy yo mismo, cuando estás ahí en el escenario hay presión, en una internacional hay presión, pero yo estoy ahí ganándome un lugar”.

Por el lado de la música, es distinto. “Rescato en lo autentico que soy, más allá de que me haya hecho conocido en un entorno bien raper, freestyler, envuelto de música trap, urbano, reguetón, trap, yo he hecho lo que quise y se me provocaba. Nunca pensé en hacer lo que la gente me pide, sino lo que yo quiero”, sostuvo a RPP Noticias.

